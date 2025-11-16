Zelenski, întâlniri alături de mai mulți lideri din UE / Ucraina va importa Gaz din Grecia

Zelenski a anunțat că Ucraina va importa gaz din Grecia pentru a asigura aprovizionarea cu energie pentru iarna care vine, potrivit Politico.

Președintele Ucrainei a declarat că acordul „va reprezenta o altă rută de aprovizionare cu gaze naturale pentru a asigura importurile sigure pentru iarnă în măsura posibilităților”.

Noul acord „va acoperi aproape 2 miliarde de euro necesare pentru importurile de gaze naturale, pentru a compensa pierderile din producția ucraineană cauzate de atacurile rusești”, a declarat Zelenski pe X.

De asemenea, Ucraina pregătește un acord cu Franța pentru consolidarea aviației de luptă, a apărării aeriene, dar și a altor capacități de apărare. Zelenski se va întâlni cu președintele Macron la Paris luni.

Ulterior, președintele Ucrainei va zbura în Spania, acolo unde va avea o întâlnire care va fi centrată pe „consolidarea Apărării aeriene, dar și inițiativele alături de parteneri”.