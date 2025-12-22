Topul celor mai uimitoare și remarcabile 10 biserici din lume

Publicația britanică The Telegraph a cerut colaboratorilor săi să nominalizeze cele mai impresionante biserici din lume, nu neapărat cele mai mari, ci acele lăcașuri de cult cu o importanță istorică, culturală sau arhitecturală deosebită. Rezultatul este un top subiectiv, dar extrem de apreciat, care reunește clădiri-simbol ale creștinismului din mai multe colțuri ale lumii.

1. Sainte-Chapelle, Paris, Franța

Considerată una dintre cele mai rafinate expresii ale arhitecturii gotice, Sainte-Chapelle impresionează prin vitraliile sale spectaculoase, care acoperă aproape integral pereții și transformă lumina naturală într-un joc intens de culori. Construită în secolul al XIII-lea pentru a adăposti relicve sfinte, capela rămâne un reper al artei medievale franceze.

2. La Sagrada Família, Barcelona, Spania

Capodopera neterminată a arhitectului Antoni Gaudí este una dintre cele mai cunoscute biserici din lume. Formele sale organice, turnurile sculpturale și simbolismul profund o transformă într-un monument unic, aflat încă în construcție la mai bine de un secol de la începutul lucrărilor.

3. Santa Maria Assunta, Italia

Această biserică reprezintă o expresie emblematică a tradiției religioase și arhitecturale italiene. Inclusă în top pentru eleganța proporțiilor și importanța sa istorică, Santa Maria Assunta este un exemplu de continuitate spirituală și artistică în peisajul urban italian.

4. Catedrala din Florența, Italia

Cunoscută oficial ca Santa Maria del Fiore, catedrala domină orașul Florența prin celebra sa cupolă proiectată de Brunelleschi. Este una dintre marile realizări ale Renașterii și un simbol al inovației inginerești și artistice ale epocii.

5. Notre-Dame, Paris, Franța

Unul dintre cele mai recognoscibile monumente ale Europei, Notre-Dame este un simbol al Parisului și al goticului francez. În ciuda incendiului devastator din 2019, catedrala rămâne un reper spiritual și cultural major, aflat într-un amplu proces de restaurare.

6. Catedrala din Sevilla, Spania

Această catedrală gotică monumentală este una dintre cele mai mari din lume. Construită pe locul unei foste moschei, păstrează celebrul turn Giralda și este cunoscută și pentru faptul că adăpostește mormântul lui Cristofor Columb.

7. Bazilica Sfântul Petru, Vatican

Centrul spiritual al catolicismului, Bazilica Sfântul Petru este cea mai mare biserică din lume și una dintre cele mai impresionante realizări ale arhitecturii renascentiste și baroce. Interiorul său adăpostește capodopere semnate de artiști precum Michelangelo.

8. Domul din Milano, Italia

Duomo di Milano este una dintre cele mai mari catedrale gotice din lume și impresionează prin fațada sa bogat decorată și cele sute de statui care o împodobesc. Construcția sa a durat aproape șase secole, rezultatul fiind un edificiu de o complexitate rară.

9. Hagia Sophia, Istanbul, Turcia

Inițial construită ca biserică creștină, Hagia Sophia a fost timp de secole cea mai mare catedrală din lume. Transformările succesive, din biserică în moschee, apoi muzeu și din nou moschee, îi conferă o semnificație istorică și simbolică unică.

10. Moscheea-Catedrală din Córdoba, Spania

Un edificiu unic în lume, acest monument îmbină structura unei mari moschei medievale cu intervențiile ulterioare creștine, devenind catedrală. Arhitectura sa reflectă conviețuirea și tensiunile dintre culturi și religii de-a lungul secolelor.

Alte biserici remarcabile din lume

Dincolo de acest top, există numeroase alte lăcașuri de cult care impresionează prin dimensiuni, istorie sau valoare artistică. Printre acestea se numără Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, un loc central al creștinismului, Bazilica Maicii Domnului din Aparecida din Brazilia, unul dintre cele mai mari centre de pelerinaj din lume, Catedrala Sfântul Vitus din Praga sau Bazilica Notre-Dame din Montreal, celebră pentru interiorul său baroc.