Cartiere din lume în care merită să stai (cel puțin) o săptămână

O convingere care astăzi ne face din nou să reflectăm atunci când vorbim despre călătorii prin magia lucrurilor obișnuite. Viața cartierelor devine astfel noul pilon al turismului lent, ca formă de imersiune în țesutul social al unui oraș pentru câteva zile, scrie La Vanguardia.

Unii o numesc deja „turism de cartier”, alții „soft travel”, însă adevărul este că încă nu există un termen clar pentru a descrie experiența de a renunța la obiectivele turistice clasice și de a rămâne într-un cartier, trăind ca un localnic: să mergi la piață, să gătești la cazare, să stai de vorbă cu brutarul de la care cumperi cornuri cu migdale sau să te așezi într-un parc și să privești viața din jur.

Dacă îți poți prelungi vizita într-un oraș pentru mai multe zile, aceste cartiere sunt perfecte pentru a descoperi latura cea mai autentică a destinațiilor preferate.

Bangkok (Thailanda) – Samsen

Dacă treci de cealaltă parte a canalului care înconjoară turistica Khao San Road, vei descoperi un cartier unde călugării îndeplinesc în fiecare dimineață ritualul milei, numit tak bat, unde felinarele se aprind la lăsarea serii și unde agitația curge domol printre restaurantele în care muncitorii se opresc pentru a mânca din boluri aburinde.

În Samsen, cel mai bine este să renunți la lista de obiective și să te lași purtat de acest colț de Bangkok în care te amesteci în rutina localnicilor și devii unul dintre ei.

Roma (Italia) – San Lorenzo

Între celebra gară Termini și popularul cartier Pigneto, Roma își uită fața turistică și se lasă dusă de viața de zi cu zi. Apar graffiti pe pereți, librării uitate de timp, studenți care ciocnesc pahare cu Aperol în Piazza di Santa Maria Immacolata și osterii unde te poți bucura de un aperitiv autentic.

San Lorenzo s-a născut în secolul al XIX-lea ca un cartier muncitoresc și, după ce a fost devastat de bombardamentele din Al Doilea Război Mondial, a renăscut ca un spațiu urban unde cultura și boemia se împletesc într-o atmosferă relaxată.

Colombo (Sri Lanka) – Cinnamon Gardens

Capitala Sri Lankăi este adesea văzută doar ca o poartă de intrare spre frumusețile naturale ale insulei, însă Colombo merită din plin o oprire, mai ales în cartierul Cinnamon Gardens.

Aici, modernitatea și tradiția se întâlnesc printre temple budiste precum Gangaramaya, case cu grădini tropicale de-a lungul lacului Beira sau complexul gastronomic Park Street Mews. Dacă vrei restaurante mai locale, poți merge la JD’s Kitchen. Totul este vegheat de la distanță de impunătoarea Lotus Tower.

New York (SUA) – Brooklyn

Dacă întrebi un newyorkez unde se naște noua scenă a orașului, îți va arăta spre cealaltă parte a podului Brooklyn. De aici începe o lume diferită, care pornește din Dumbo, un mic cartier cu priveliști superbe spre Manhattan, continuă cu foste fabrici transformate în centre culturale, precum Industry City, și ajunge până la farmecul lui Prospect Park.

Dacă ai mai mult timp, îți poți prelungi șederea spre fostul cartier pescăresc Red Hook sau spre nostalgia colorată din Coney Island.

Ciudad de México (Mexic) – La Condesa

Ciudad de México nu dezamăgește niciodată când vine vorba de contraste și cartiere cu personalitate. Dacă ar fi să alegem unul în care să stai mai multe zile, acela ar fi La Condesa.

Poți citi o carte în Parcul México, poți merge la teatru, te poți pierde prin cafenele librării sau printre tarabele cu artizanat din tianguis, piețele tradiționale mexicane. La Condesa este refugiul perfect înainte de a explora centrul istoric sau boemul Coyoacán.

Paris (Franța) – Rue Mouffetard

Considerată una dintre cele mai vechi străzi ale capitalei franceze, fiind drumul care lega vechea Lutetia de Roma, rue Mouffetard este tot ce ne dorim de la un colț parizian autentic.

Se simte influența universității Sorbona, există restaurante vegane moderne, brutării tradiționale, fântâni ideale pentru contemplare urbană și o atmosferă vie. Este o parte a celebrului Cartier Latin, unde te poți pierde printre librării, galerii de artă și cafenele cochete, în drum spre Notre Dame.

Fez (Maroc) – Medina din Fez

Deși orice medină din Maroc se pretează la o săptămână de explorare, cea din Fez este ideală pentru o ședere mai lungă. Atmosfera este mai calmă decât în Marrakech, nu există presiunea negocierilor agresive, mâncarea se savurează pe îndelete, iar viața locală te invită să rămâi.

Este un loc perfect pentru a trăi ritmul orașului înainte de a descoperi monumentele istorice ale „orașului celor o mie de porți”. Singura recomandare este să nu te cazezi prea aproape de tăbăcării, care sunt spectaculoase, dar și greu de suportat din cauza mirosului.

Havana (Cuba) – Vedado

Cunoscut drept zona comercială a capitalei cubaneze, Vedado se întinde dincolo de orașul vechi sub forma unui cartier rezidențial.

Aici găsești case eclectice de la începutul secolului XX, baruri locale unde poți mânca o autentică ropa vieja, mici zgârie-nori art deco și vecini care stau la aer seara. Cartierul se află aproape de Piața Revoluției și de memorialul José Martí.

Dacă vrei o zonă și mai autentică, poți merge în Jaimanitas, un cartier pescăresc mai îndepărtat de centru, unde diminețile se încheie adesea cu o radionovelă ascultată în hamacul de pe verandă.