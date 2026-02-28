Cele mai periculoase locuri de pe planetă în 2026. Lista pe care ghidurile o evită

Petare, Caracas: un oraș în interiorul orașului

Considerat unul dintre cele mai mari cartiere marginale din America Latină, Petare este controlat de bande înarmate. Poliția intră cu prudență. Turistul neavizat nu ar trebui să intre deloc. Priveliștea căsuțelor îngrămădite pe deal arată bine pe Google Images.

Nyanga, Cape Town: capitala crimelor din Africa de Sud

Cape Town oferă pinguini, podgorii și Table Mountain. La câțiva kilometri distanță, Nyanga deține de ani de zile titlul de „capitala crimelor” din Africa de Sud. Furturile de mașini se fac cu arme de calibru mare, nu cu rugăminți. Un drum greșit la ieșirea din aeroport te poate aduce aici.

Tepito, Ciudad de Mexico: cartierul care funcționează după propriile reguli

„Barrio Bravo” are o identitate culturală puternică și boxeri legendari. Are și cel mai mare supermarket ilegal din capitală. Linia dintre comerțul informal și crima organizată este invizibilă. Pantofii de imitație nu merită riscul.

Scampia, Napoli: Gomorra nu este doar un serial

Velele uriașe de beton din Scampia au devenit fortăreața Camorrei. Napoli trăiește o renaștere turistică, dar Scampia rămâne o rană deschisă. Prezența străinilor este monitorizată de la fiecare colț de stradă. Quartieri Spagnoli oferă haos autentic, dar cu poliție.

West Point, Monrovia: criză umanitară, nu destinație turistică

Unul dintre cele mai dense și mai insalubre cartiere marginale din lume. Eroziunea costieră mănâncă casele, criminalitatea devorează speranța. Nu există turism romantic aici. Este un loc care are nevoie de ajutor, nu de voyeuri cu aparate foto.

Skid Row, Los Angeles: visul american suspendat

La câteva străzi de Hollywood, cincizeci de blocuri adăpostesc una dintre cele mai mari comunități de oameni fără adăpost din SUA. Fentanilul și criza de sănătate mintală transformă zona într-un teritoriu distopic. Mulți turiști care caută Arts District ajung aici fără să vrea.

În 2026, a fi un călător inteligent înseamnă să știi și unde să nu mergi.