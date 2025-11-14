Von der Leyen caută sprijinul Belgiei pentru planul de împrumut destinat Ucrainei

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, are vineri o întâlnire cu premierul belgian Bart De Wever.

Discuția dintre cei doi se axează pe dosarul privind folosirea activelor rusești înghețate în Europa pentru un împrumut destinat Ucrainei.

Potrivit POLITICO, Ursula von der Leyen vreau să îl convingă pe Bart De Wever să accepte planul Comisiei Europene care prevede un împrumut în valoare de 140 de miliarde de euro.

Belgia rămâne totuși rezervată privind această mișcare, iar șefa Comisiei încearcă să obțină o deschidere din partea premierului belgian.

Întâlnirea de vineri vine după discuțiile dintre reprezentanți ai Comisiei și guvernului belgian desfășurate săptămâna trecută. În urma acelui dialog nu a rezultat nicio evoluție clară.

Propunerea Comisiei permite statelor membre să folosească mare parte dintre activele Rusiei înghețate pe teritoriul european pentru sprijinirea Ucrainei, fără confiscarea totală a acestora.

Planul rămâne însă blocat din cauza reticenței Belgiei. Cea mai mare parte a acestor active rusești se află în Belgia, iar autoritățile de la Bruxelles consideră că subiectul necesită garanții suplimentare.