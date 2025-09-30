Rusia dorește să includă armele nucleare franceze și britanice în negocierile privind dezarmarea

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „pe termen lung”, se dorește ca arsenalele franceze și britanice să fie incluse în discuțiile pentru prelungirea noului tratat START privind controlul armelor nucleare.

„Negocierile privind reducerea armelor nucleare strategice trebuie să fie purtate mai întâi între Rusia și Statele Unite, dar arsenalele Marii Britanii și Franței vor trebui în cele din urmă incluse. Pe termen lung, nu putem rămâne abstracți în ceea ce privește arsenalele (europene). Mai ales că acestea sunt o componentă a problemei generale a securității europene globale și a stabilității strategice”, a explicat Dmitri Peskov, potrivit Le Figaro.

Ce prevede tratatul START

Noul Tratat START a fost semnat în 2010 de președinții SUA și ai Rusiei, Barack Obama și Dmitri Medvedev. Tratatul a fost prelungit în ultimul moment în 2021 pentru cinci ani de către Joe Biden. În 2023, Rusia și-a suspendat participarea la tratat în contextul războiului din Ucraina, declarând în același timp că va continua să îl respecte. Acest acord, care vizează prevenirea proliferării nucleare între cele două țări, limitează dimensiunea arsenalelor SUA și Rusiei la 1.550 de focoase nucleare desfășurate (restul poate fi stocat) și 700 de lansatoare strategice.

Cu toate acestea, nici Franța, nici Marea Britanie nu au fost vreodată parte la acest tratat. Ambele țări au mult mai puține arme nucleare decât SUA și Rusia. În prezent, Franța are puțin sub 300 de focoase nucleare, iar Regatul Unit peste 200. Prin comparație, Rusia și Statele Unite au un total de peste 5.000 de focoase nucleare. De la sfârșitul Războiului Rece, Franța și Regatul Unit și-au redus semnificativ stocurile. În iulie, însă, cele două țări au semnat o declarație care a indicat pentru prima dată posibilitatea utilizării „puterii forțelor nucleare ale celor două națiuni într-un mod coordonat” în contextul retragerii SUA din NATO.

Propunerea lui Vladimir Putin de a prelungi noul tratat START cu un an a fost descrisă ca fiind „destul de bună” de Casa Albă. Dar Donald Trump ar dori să includă China, al cărei arsenal crește foarte mult.