Ucraina a ucis un locotenent-colonel rus, susțin serviciile de informații

Locotenent-colonelul, asistentul său și un șofer au fost uciși în apropierea satului Tambukan din regiunea Stavropol din Rusia, în timp ce se deplasau către un poligon de antrenament, a dezvăluit, marți, agenția.

HUR a publicat imagini cu ofițerul rus urmărit de la distanță și cu explozia care a lovit ulterior vehiculul său în mișcare.

Serviciile de informații și securitate ale Ucrainei au fost asociate cu o serie de asasinate care au vizat ofițeri militari ruși aflați departe de linia frontului, de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.

Ofițerul omorât a fost identificat ca fiind comandantul unității Avangard a Gărzii Naționale a Rusiei, însărcinată cu menținerea ordinii publice și combaterea „terorismului” și a „grupurilor armate ilegale”.

Operațiunea a fost desfășurată cu sprijinul unui grup numit „Mișcarea de Eliberare a Caucazului”, a declarat HUR, fără a oferi detalii suplimentare.

Tambukan se află în sud-vestul Rusiei, la aproximativ 80 de kilometri nord de granița cu Georgia și la aproximativ 650 de kilometri de linia frontului din Ucraina.

Caucazul de Nord este una dintre cele mai instabile regiuni ale Rusiei, cu o lungă istorie de insurgență, radicalism și tensiuni etnice.