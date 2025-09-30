Prima pagină » Știri externe » Trimisul special al SUA în Ucraina crede că Putin realizează „în adâncul sufletului că nu poate câștiga acest război”

Trimisul special al SUA în Ucraina, Keith Kellogg, a declarat marți că el consideră că Vladimir Putin realizează „în adâncul sufletului” că nu poate ieși victorios din războiul din Ucraina.
30 sept. 2025, 18:39, Știri externe

Vorbind marți la Forumul de Securitate de la Varșovia, Keith Kellogg a afirmat că „ probabil, în adâncul sufletului său, [Putin] își dă seama că nu poate câștiga acest război. Este o luptă pe care nu o poate câștiga pe termen lung. Nu se va întâmpla”.

Atunci când au fost aduse în discuție recentele incursiuni de drone rusești în mai multe țări din Europa – printre care Polonia și România – trimisul special al SUA în Ucraina a sugerat sprijinul pentru ideea de a trage asupra dronelor sau avioanelor rusești care traversează spațiul aerian al NATO.

„Dintr-o perspectivă militară, aș spune că uneori trebuie să ridici așa-numitul nivel de risc pentru a răspunde la aceste situații. Vă voi da un exemplu bun. … În 2015, rușii au trimis un avion de vânătoare rus să invadeze spațiul aerian turc. Ce au făcut turcii? L-au doborât”, a afirmat Kellogg, potrivit The Guardian.

„Asta vreau să spun prin creșterea nivelului de risc. Știu că este un lucru periculos. Înțeleg asta. Dar uneori trebuie să vă întrebați: unde ajungeți?”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate.

Trump susține doborârea aeronavelor rusești care încalcă spațiul aerian NATO

Comentariile lui Kellogg vin la o săptămână după ce președintele american Donald Trump a declarat că țările membre NATO ar trebui să ia măsuri decisive, inclusiv să doboare aeronavele rusești care intră în spațiul lor aerian fără permisiune.

Estonia a raportat recent intrarea a trei avioane MiG-31 rusești în spațiul său aerian de deasupra Golfului Finlandei. Cu câteva zile înainte de acest incident, Polonia a doborât drone rusești care au intrat în spațiul său aerian, fiind primul stat NATO care recurge la această măsură. În plus, o dronă rusească a intrat și în spațiul aerian al României în urmă cu două săptămâni, pentru 50 de minute.

