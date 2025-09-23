Trump susține doborârea aeronavelor rusești care intră în spațiul NATO

Președintele american Donald Trump a declarat că țările membre NATO ar trebui să ia măsuri decisive, inclusiv să doboare aeronavele rusești care intră în spațiul lor aerian fără permisiune, semnalând o abordare fermă față de tensiunile în creștere, scrie CNN.

În timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, desfășurate separat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, Trump a subliniat sprijinul său pentru țările NATO în apărarea frontierelor lor, evitând totuși să angajeze direct forțele americane în operațiuni de doborâre a aeronavelor.

Poziția lui Trump privind măsurile de apărare NATO

„Da, cred că da,” a spus Trump când a fost întrebat despre interceptarea aeronavelor rusești de către NATO, subliniind că alianța trebuie să reacționeze ferm la încălcările spațiului său aerian, deși implicarea SUA ar depinde de circumstanțe.

El a afirmat: „Suntem foarte puternici față de NATO,” evidențiind importanța ca aliații europeni să își protejeze spațiul aerian independent, menținând în același timp strategii de apărare coordonate.

Încălcările recente ale Rusiei și răspunsurile NATO

În ultimele săptămâni, mai multe țări NATO au mobilizat avioane de luptă ca răspuns la aeronave și drone rusești care au traversat spațiul lor aerian.

Estonia a raportat recent intrarea a trei avioane MiG-31 rusești în spațiul său aerian de deasupra Golfului Finlandei, după incidente în Polonia implicând drone rusești și operațiuni de interceptare cu F-15 și F-35 de către forțele NATO.

Avertismentul aliaților europeni la ONU

Membrii europeni NATO au avertizat, în cadrul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate ONU, că orice alte incursiuni vor fi întâmpinate cu acțiuni defensive imediate, inclusiv posibile doborâri, subliniind seriozitatea suveranității spațiului aerian și pregătirea NATO de a reacționa decisiv.