ISW: Rusia va reduce cheltuielile pentru apărare în 2026, dar va crește finanțarea propagandei

O analiză realizată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a arătat că, în 2026, Kremlinul intenționează să reducă cheltuielile pentru apărare și plățile către armată, crescând în același timp foarte mult finanțarea pentru propaganda de stat, potrivit Pravda, varianta ucraineană.

Analiza ISW a vizat proiectul de buget federal rus pentru perioada 2026-2028, prezentat de guvern Dumei de Stat pe 29 septembrie

Conform proiectului de buget, în 2026 Rusia intenționează să aloce aproximativ 17 trilioane de ruble (183 miliarde USD) sectorului apărării. Deși ponderea totală a cheltuielilor în buget va scădea ușor (de la 41% în 2025 la 38% în 2026), o analiză mai atentă a fiecărui element în parte dezvăluie adevăratele priorități ale Kremlinului, susține ISW.

Apărării naționale i se vor aloca 12,9 trilioane de ruble (155 de miliarde de dolari americani) în 2026, comparativ cu 13,5 trilioane în 2025.

Finanțarea forțelor de securitate interne (poliție, servicii de informații), în schimb, va crește la 3,9 trilioane de ruble (47 de miliarde de dolari americani), comparativ cu 3,5 trilioane (42 de miliarde de dolari americani) în 2025.

Rusia intenționează să reducă cheltuielile „militare”

Pe fondul războiului în curs și al măsurilor de mobilizare, proiectul de buget prevede o reducere semnificativă a garanțiilor sociale pentru militari și familiile acestora. Plățile compensatorii către decedați, răniți și familiile acestora vor scădea de la 78 de miliarde de ruble în 2025 la 58 de miliarde de ruble (698 de milioane de dolari americani). Finanțarea pentru fondul Apărătorii Patriei, care sprijină veteranii, va fi redusă cu mai mult de jumătate – de la 34,7 miliarde de ruble la 13,9 miliarde de ruble (167 milioane de dolari americani).

Astfel, în 2026, Rusia intenționează să reducă cheltuielile „militare” cu aproximativ 200 de miliarde de ruble (2,4 miliarde de dolari americani) față de 2025.

În ciuda acestui fapt, Kremlinul va crește semnificativ finanțarea pentru propaganda televiziunii de stat. Conform ISW, în 2026, guvernul rus intenționează să cheltuiască 106,4 miliarde de ruble (1,28 miliarde de dolari americani) pe canalele de televiziune de stat, de o dată și jumătate mai mult decât în 2025 (69,1 milioane de dolari americani).