Tensiuni în coaliția de guvernare din Germania. Ce spune cancelarul Merz despre un guvern minoritar

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, liderul Uniunii Creștin-Democrate (CDU) a respins speculațiile potrivit cărora ar putea renunța la coaliția de guvernare cu Partidul Social Democrat (SPD) și ar putea conduce un guvern minoritar, promițând că va rămâne alături de aliatul său, în ciuda tensiunilor persistente, informează Bloomberg.

Merz respinge ideea unui guvern minoritar

Vorbind luni la un forum organizat de ziarul Süddeutsche Zeitung, liderul conservator a respins ideea că ar putea continua mandatul fără SPD.

Renunțarea la SPD ar însemna, teoretic, să colaboreze cu partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pentru formarea unei majorități, ceva ce Merz a exclus în mod repetat.

„Crede cineva cu adevărat că putem lucra cu majorități variabile în acest Bundestag și totuși să facem un lucru legislativ coerent? Din punctul meu de vedere, acest lucru nu intră în discuție”, a declarat Merz.

AfD urcă în sondaje

La șase luni de la preluarea mandatului, sondajele arată că Merz nu i-a convins încă pe alegători că blocul conservator și SPD pot revigora cea mai mare economie a Europei și pot gestiona migrația, două teme importante pentru cetățeni.

Blocul conservator CDU/CSU continuă teren de la alegerile naționale din februarie, în timp ce AfD a urcat pe primul loc în unele sondaje.

Un sondaj Forsa publicat săptămâna trecută plasează AfD la 26%, iar CDU/CSU pe locul doi, cu 24%. Susținerea pentru SPD a scăzut la 14%, pe locul trei, urmată de Alianța 90/Verzii și de Die Linke, Partidul Stângii.

Merz promite să mențină coaliția până în 2029

Au existat dispute repetate între SPD și conservatori privind chestiuni sociale și prioritățile de investiții.

În ciuda tensiunilor, Merz a promis că va menține direcția pe întreaga durată a legislaturii, care se întinde până în 2029.

„Voi face tot ce îmi stă în putere nu doar pentru a menține această coaliție, ci și pentru a o păstra la guvernare”, a spus el.