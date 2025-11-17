China și Germania vor întărirea legăturilor comerciale: „Ar trebui să valorificăm potențialul neexplorat”

Lars Klingbeil este primul ministru din cabinetul cancelarului Friedrich Merz care vizitează China, la peste șase luni după instalarea noii coaliții, scrie Reuters.

Relații comerciale afectate de restricțiile Chinei

Relațiile dintre cele două puteri industriale s-au deteriorat după ce China a impus restricții la exporturile de cipuri și pământuri rare, măsuri care au afectat puternic companiile germane.

„Ar trebui să valorificăm potențialul neexplorat și să extindem cooperarea sino-germană și sperăm ca ambele părți să își apropie strategiile de dezvoltare”, a spus He Lifeng, solicitând totodată ca a doua economie a lumii să asigure condiții echitabile în raport cu Berlinul.

Klingbeil a ajuns la Beijing la mai puțin de o săptămână după ce parlamentul german a desemnat o comisie de experți pentru a regândi politica comercială față de China.

„Suntem angajați să colaborăm cu Germania pentru a promova un mediu de afaceri echitabil, corect și nediscriminatoriu”, a subliniat He Lifeng după întrevederea cu ministrul german.

Tarifele lui Trump amplifică presiunea pe piețele globale

Deși există tensiuni legate de sprijinul Chinei pentru Rusia, de situația din Indo-Pacific, dar și de criticile Berlinului privind drepturile omului și subvențiile de stat din China, cele două țări continuă să fie legate printr-o relație comercială foarte importantă pentru ambele părți.

Legăturile lor economice au devenit și mai importante pe fondul tarifelor impuse de președintele SUA, Donald Trump, care tensionează piețele globale.

„Germania și China pot găsi împreună răspunsuri la provocările vremurilor noastre”, a spus Klingbeil, îndemnând Beijingul să colaboreze cu Berlinul pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Relația Germania–China, esențială pentru ambele economii

China a cumpărat anul trecut bunuri germane în valoare de 95 de miliarde de dolari, dintre care aproximativ 12% au fost automobile, arată datele chineze.

La rândul ei, Germania a achiziționat bunuri chinezești în valoare de 107 miliarde de dolari, în principal cipuri și alte componente electronice.

Ambele economii orientate spre export au fost afectate de tarifele impuse de Trump, care au făcut ca China să depășească SUA și să devină cel mai mare partener comercial al Germaniei în primele opt luni ale anului.

Cancelarul Friedrich Merz ar urma să viziteze China în viitorul apropiat.