Ministrul german de finanțe vizitează China pe fondul tensiunilor comerciale

Ministrul german de finanțe, Lars Klingbeil, a sosit luni la Beijing, devenind primul reprezentant al noii coaliții de guvernare care efectuează o vizită oficială în China, relatează Reuters.

Acesta urmează să se întâlnească cu vicepremierul He Lifeng în cadrul dialogului financiar bilateral lansat în 2015. Din delegație fac parte și președintele Băncii Germane, Joachim Nagel, alături de reprezentanți ai marilor bănci și companii de asigurări germane.

Vizita are loc pe fondul relațiilor comerciale tensionate, cauzate de decalajul comercial în creștere și de vulnerabilități în lanțurile globale de aprovizionare, agravate de restricțiile Chinei asupra exporturilor de metale rare.

Germania se confruntă cu presiuni interne tot mai mari pentru a adopta o poziție mai fermă față de Beijing, după ce luni de exporturi slăbite și importuri crescute au dus la un deficit comercial estimat la 87 miliarde de euro în 2025, cel mai ridicat din istorie.

Maximilian Butek, membru al Camerei de Comerț Germane în China de Est, a avertizat cu privire la dependența de materiile prime chineze, în special metalele rare, esențiale pentru sectoarele auto: „Ultimele luni au arătat că măsurile de control al exporturilor luate de China pot afecta industria germană aproape până la oprirea producției”.

Klingbeil va continua vizita în Shanghai, unde se va întâlni cu reprezentanți ai companiilor germane mijlocii, înainte de a se deplasa în Singapore.