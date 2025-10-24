Carrefour pregătește vânzarea magazinelor din România și a mandatat BNP Paribas să găsească cumpărători

Carrefour a mai efectuat recent câteva tranzacții locale: un magazin din Pitești a fost vândut lanțului românesc La Cocoș, iar spațiul deținut în Sun Plaza a fost cedat către Auchan.

Potrivit publicației franceze L’Informe, informația confirmă raportările Ziarului Financiar din luna iulie. Această mișcare face parte dintr-o strategie mai amplă de revizuire a portofoliului internațional al Carrefour, care include și planurile de retragere din Argentina și Polonia.

În acest an, grupul francez și-a redus prezența internațională și în Italia, vânzând rețeaua de 1.200 de magazine, dintre care 900 în franciză, către New-Princes Group. În Polonia, Carrefour a desemnat JP Morgan să gestioneze vânzarea activităților, iar Deutsche Bank se ocupă de procesul similar din Argentina.

Conform informațiilor Le Monde, planurile grupului condus de Alexandre Bompard includ acum și piața din România, iar BNP Paribas va acționa ca advisor financiar pentru tranzacția așteptată de piață de câteva luni.

În ultimii ani, retailerul francez a abandonat 13 țări

Retailerul francez Carrefour a închis toate magazinele din Bahrain începând cu 14 septembrie, marcând ieșirea oficială de pe această piață. „În numele conducerii și angajaților Carrefour, ne exprimăm recunoștința sinceră pentru sprijinul acordat de-a lungul deceniilor”, a transmis Carrefour Bahrain într-o postare pe Instagram.

Al doilea cel mai mare retailer global, s-a retras în ultimele cinci luni de pe piețele din Grecia, Italia, Singapore, Malaezia și Columbia și își planifică ieșirea și din Indonezia, Turcia, potrivit publicației franceze LSA.

Această strategie este pusă în aplicare de noul director general, Georges Plassat, supranumit și „Omul de la curățenie” datorită reputației sale de a reduce costurile fără concesii, în scopul consolidării lichidităților pentru rambursarea datoriilor grupului și modernizarea hipermarketurilor din piețele-cheie din Franța și Europa de Vest.

Conform publicației LSA, în ultimul deceniu Carrefour și-a închis activitățile în 13 țări, motivele retragerii variind de la o piață la alta.