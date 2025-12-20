Programul marilor lanțuri de magazine de Crăciun 2025. Care sunt zilele în care vor fi închise și când vor avea programul redus

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar cumpărăturile pentru masa de Crăciun sunt și ele pe ultima sută de metri.

Marile lanțuri de magazine au anunțat ce program de funcționare vor avea în următoarea perioadă, ce include închideri în zilele de sărbătoare sau orare reduse în altele.

Program Kaufland Crăciun 2025

În perioada 20 – 23 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00. Ora de închidere variază între 22:00 și 23:00, în funcție de fiecare locație.

În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie 2025, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00. În prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, toate magazine Kaufland vor fi închise. În a doua zi de Crăciun, vineri, 26 decembrie 2025, magazinele vor avea un program mai scurt, deschiderea la ora 09:00 și închiderea la ora 18:00.

Program Lidl Crăciun 2025

Magazinele Lidl își adaptează programul de Crăciun. Astfel, în perioada 15-23 decembrie 2025, magazinele sunt deschise în intervalul 07:00 – 22:00.

În data de 24 decembrie 2025, programul va fi unul redus, 07:00 – 18:00. În prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie, magazinele Lidl vor fi închise.

Program Mega Image Crăciun 2025

În cazul magazinelor Mega Image, programul din data de 24 decembrie 2025 este, în mare, între 07:00 – 21:00. În prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie 2025, magazinele sunt închise.

A doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, acestea vor funcționa după un program redus, între orele 9:00 și 19:00.

Program Auchan Crăciun 2025

În perioada 20-23 decembrie 2025, magazinele Auchan vor funcționa după programul obișnuit, între orele 7:00 și 22:00. Începând de miercuri, 24 decembrie, programul va suferi modificări. În Ajunul Crăciunului, majoritatea magazinelor din țară vor fi deschise între orele 7:00 și 18:00, cu unele excepții. În prima zi de Crăciun, magazinele vor fi închise, însă și în acest caz cu unele excepții.

Din a doua zi de Crăciun, programul revine la normal, cu anumite excepții. Per total, magazinele Auchan vor fi deschise în intervalul 10:00-22:00.

Program PENNY Crăciun 2025

Și PENNY a anunțat programul magazinelor pentru perioada sărbătorilor de iarnă, astfel încât planificarea cumpărăturilor să fie cât mai simplă pentru clienți.

Astfel, în perioada 17–23 decembrie 2025, magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00–22:00. În 24 decembrie, acestea vor avea un program mai scurt, între 07:00–18:00. În prima zi de Crăciun, magazinele PENNY vor fi închise, urmând ca din 26 decembrie să fie redeschise, dar cu un program mai scurt, 10:00–18:00.

Program Carrefour Crăciun 2025

În intervalul 20 – 23 decembrie 2025, magazinele vor funcționa după programul normal, între orele 7:00 și 22:00 (23:00 pentru Hypermarket). În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, magazinele se vor deschide de la 7:00 și se vor închide la ora 19:00.

În ziua de Crăciun, joi, 25 decembrie, toate magazinele Carrefour vor fi închise, iar din 26 decembrie, acestea vor reveni la programul normal.

Program Profi Crăciun 2025

Și magazinele Profi vor avea program diferit de sărbători. În data de 24 decembrie, acestea se vor închide la ora 19:00, urmând ca în prima zi de Crăciun să fie închise. În a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, magazinele vor fi deschise, însă vor funcționa pe un program mai scurt: 10:00 -18:00.

De menționat în acest sens este că aceste programe pot suferi modificări la nivel local, în special pentru magazinele din centre comerciale sau cele non-stop. Pentru informații exacte, se recomandă verificarea programului magazinului din zona de interes, direct pe site-ul fiecărui retailer.