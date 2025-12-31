Prima pagină » Social » Revelion cu program scurt la magazine. Iată la cât se închid astăzi

Marile magazine din România vor avea program redus pe 31 decembrie 2025, iar 1 ianuarie 2026 va fi zi liberă pentru majoritatea retailerilor. Clienții sunt sfătuiți să își facă cumpărăturile din timp și să verifice programul fiecărei locații.
În ajunul Anului Nou, cele mai multe lanțuri de magazine – Carrefour, Kaufland, Lidl, Auchan, Mega Image și Penny – vor fi deschise, în general, între orele 07:00 și 18:00–19:00, în funcție de magazin. Pe 1 ianuarie 2026, majoritatea unităților vor fi închise.

Programul retailerilor de Revelion și primele zile din 2026

Magazinele Mega Image vor avea următorul program:

  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00
  • 1 ianuarie 2026: închis
  • 2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00
  • 3 ianuarie 2026: program normal

Hipermarketurile Auchan vor funcționa astfel:

  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
  • 1 ianuarie 2026: închis
  • 2 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

Programul Lidl în perioada sărbătorilor:

  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
  • 1 ianuarie 2026: închis
  • 2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Kaufland:

  • 1 ianuarie 2026: închis
  • 2 ianuarie 2026: program variabil, în funcție de locație sau centrul comercial

Magazinele Penny vor avea următorul orar:

  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
  • 1 ianuarie 2026: închis
  • 2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Carrefour Hypermarket:

  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
  • 1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Market:

  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
  • 1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Express:

  • 31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
  • 1 ianuarie 2026: închis

Platforma Sezamo va funcționa după un program special:

  • 31 decembrie: 06:00 – 18:00
  • 1 ianuarie: închis
  • 2 ianuarie: 06:00 – 23:00

Freshful va avea livrări extinse înainte de Anul Nou:

  • 31 decembrie: 07:00 – 18:00
  • 1 ianuarie: fără livrări
  • 2 ianuarie: 10:00 – 23:00

Revenirea la program normal

Activitatea va fi reluată treptat începând cu 2 sau 3 ianuarie 2026, unele magazine având inițial un program scurt. Retailerii recomandă verificarea orarului fiecărui magazin, deoarece pot exista diferențe locale, mai ales în centrele comerciale.

