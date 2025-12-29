Programul supermarketurilor de Revelion 2025-2026: când sunt deschise marile magazine din România

În perioada Revelionului și a Anului Nou (31 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026), cele mai multe supermarketuri și rețele de retail din România vor avea un program special.

Ziua de 1 ianuarie este, în general, nelucrătoare, iar în zilele adiacente magazinele vor funcționa cu orar redus.

Mega Image

Magazinele Mega Image vor avea următorul program:

27 – 30 decembrie 2025: program normal

31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00

3 ianuarie 2026: program normal

Auchan

Hipermarketurile Auchan vor funcționa astfel:

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

Lidl

Programul Lidl în perioada sărbătorilor:

27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Kaufland

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: program variabil, în funcție de locație sau centrul comercial

Penny

Magazinele Penny vor avea următorul orar:

27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Carrefour

Carrefour Hypermarket

29 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 23:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Market

27-30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Express

29 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

Sezamo

Platforma Sezamo va funcționa după un program special:

27 – 30 decembrie: 06:00 – 23:00

31 decembrie: 06:00 – 18:00

1 ianuarie: închis

2 ianuarie: 06:00 – 23:00

Freshful

Freshful va avea livrări extinse înainte de Anul Nou:

27 – 30 decembrie: livrări între 07:00 – 00:00

31 decembrie: 07:00 – 18:00

1 ianuarie: fără livrări

2 ianuarie: 10:00 – 23:00

Din 3 ianuarie, revenire la programul normal.