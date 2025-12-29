Programul supermarketurilor de Revelion 2025-2026: când sunt deschise marile magazine din România

În perioada Revelionului și a Anului Nou (31 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026), cele mai multe supermarketuri și rețele de retail din România vor avea un program special.
Ziua de 1 ianuarie este, în general, nelucrătoare, iar în zilele adiacente magazinele vor funcționa cu orar redus.
Magazinele Mega Image vor avea următorul program:
27 – 30 decembrie 2025: program normal
31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00
1 ianuarie 2026: închis
2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00
3 ianuarie 2026: program normal
Hipermarketurile Auchan vor funcționa astfel:
31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis
2 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00
Programul Lidl în perioada sărbătorilor:
27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00
31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis
2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00
2 ianuarie 2026: program variabil, în funcție de locație sau centrul comercial
Magazinele Penny vor avea următorul orar:
27 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00
31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis
2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00
29 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 23:00
31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis
27-30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00
31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis
29 – 30 decembrie 2025: 07:00 – 22:00
31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis
Platforma Sezamo va funcționa după un program special:
27 – 30 decembrie: 06:00 – 23:00
31 decembrie: 06:00 – 18:00
1 ianuarie: închis
2 ianuarie: 06:00 – 23:00
Freshful va avea livrări extinse înainte de Anul Nou:
27 – 30 decembrie: livrări între 07:00 – 00:00
31 decembrie: 07:00 – 18:00
1 ianuarie: fără livrări
2 ianuarie: 10:00 – 23:00
Din 3 ianuarie, revenire la programul normal.