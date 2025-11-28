Negocierile dintre UE și Marea Britanie privind participarea la programul SAFE au eșuat

Negocierile au fost foarte dificile, Londra și Bruxelles-ul ciocnindu-se în privința contribuției financiare pe care Regatul Unit ar trebui să o plătească pentru a participa la achizițiile comune finanțate prin SAFE.

Marea Britanie oferea câteva sute de milioane de euro, în timp ce UE și-a redus solicitarea inițială, cuprinsă între 4,5 și 6,5 miliarde de euro, la aproximativ 2 miliarde de euro.

Șeful Direcției Generale pentru Industria de Apărare și Spațiu a Comisiei Europene, Timo Pesonen, le-a spus ambasadorilor UE în această dimineață că nu există niciun acord cu Regatul Unit, a declarat un diplomat pentru Politico.

Comisia poartă negocieri și cu Canada pentru un acord similar. Pesonen a afirmat că va informa în această după-amiază despre stadiul discuțiilor cu Ottawa, dar există mai mult optimism că un acord ar putea fi încheiat cu partea canadiană.

România primește a doua cea mai mare alocare financiară în cadrul programului SAFE

SAFE, un instrument european cu o valoare totală de 150 de miliarde de euro, este creat pentru a sprijini statele membre să facă investiții rapide și importante în industria și tehnologia de apărare.

Comisia Europeană alocă României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul instrumentului financiar SAFE. Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic.

Finanțarea în cadrul acestui instrument are și rolul de a stimula o abordare comună pentru achiziția urgentă a produselor pentru nevoile apărării într-o manieră care să consolideze industria europeană de apărare, securitatea aprovizionării, interoperabilitatea forțelor și echipamentelor.