Prima pagină » Știri externe » Meghan Markle se va întoarce în Marea Britanie cu Prințul Harry pentru prima dată după patru ani

Meghan Markle se va întoarce în Marea Britanie cu Prințul Harry pentru prima dată după patru ani

Ducesa de Sussex intenționează să se întoarcă în Marea Britanie în iulie, pentru prima dată în ultimii patru ani, potrivit The Sun.
Meghan Markle se va întoarce în Marea Britanie cu Prințul Harry pentru prima dată după patru ani
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
11 ian. 2026, 06:24, Știri externe

Meghan urmează să i se alăture soțului său, Prințul Harry, la un eveniment Invictus Games din Birmingham, dacă măsurile de securitate sunt aprobate. Călătoria, planificată pentru la vară, are loc în contextul în care cuplul care locuiește în SUA urmează să primească rezultatul revizuirii securității finanțate din bani publici.

Meghan, în vârstă de 44 de ani, speră să fie la Birmingham pe 10 iulie la deschiderea Jocurilor Invictus, care au fost organizate de Harry pentru soldații răniți. Ea i s-a alăturat la ceremoniile anterioare, cu un an înainte de jocurile din Canada și Germania.

Ar fi prima dată când se întoarce în Marea Britanie de când a participat la înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a în septembrie 2022.

The Sun a dezvăluit că Ravec, un comitet format din experți din poliție, reprezentanți ai familiei regale și ai guvernului, analizează solicitarea lui Harry pentru o securitate finanțată din bani publici. El a spus anterior că nu crede că este sigur să-și aducă familia aici.

Nu este încă clar dacă și copiii lor ar putea participa. Archie, în vârstă de șase ani, și Lilibet, în vârstă de patru ani, nu au mai fost în Regatul Unit de la Jubileul de Platină al regretatei Regine, din iunie 2022.

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Scandalul acordului UE-Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România? Cum va juca țara și ce va exporta? Un fermier și trei economiști răspund
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Rețeta ciorbă „comunistă” de pește | Cum se gătește ciorba preferată a lui Nicolae Ceaușescu
CSID
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor