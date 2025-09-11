Prințul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, regele Charles, prima dată după aproape doi ani

Harry, ducele de Sussex, și-a văzut tatăl ultima oară în februarie 2024, la scurt timp după ce s-a anunțat că regele urma un tratament pentru o formă nespecificată de cancer.

Palatul Buckingham a confirmat că Charles, în vârstă de 76 de ani, a luat ceaiul în privat cu fiul său miercuri, la Clarence House, în Londra.

Harry, în vârstă de 40 de ani, s-a deplasat direct la un eveniment Invictus Games din Londra după întâlnire. Întrebat de un reporter despre tatăl său, el a răspuns: „Da, se simte foarte bine, mulțumesc”.

Harry a zburat luni în Marea Britanie pentru o serie de angajamente, iar miercuri dimineață a vizitat un centru de cercetare specializat în îmbunătățirea tratamentului victimelor cu leziuni provocate de explozii.

De când Harry și soția sa Meghan s-au mutat în California în 2020, unde locuiesc acum împreună cu cei doi copii ai lor, cei doi au criticat dur familia regală și instituția în interviuri, documentare TV și autobiografia lui Harry, „Spare”.

Harry a avut câteva comentarii deosebit de dure la adresa lui Charles și a fratelui său mai mare, moștenitorul tronului, prințul William, ceea ce a dus la o ruptură totală a relației sale cu familia. Dar, după ce a pierdut în mai o bătălie juridică cu guvernul britanic privind securitatea sa, Harry a declarat că dorește o apropiere.

„Desigur, unii membri ai familiei mele nu mă vor ierta niciodată pentru că am scris o carte. Desigur, nu mă vor ierta niciodată pentru multe lucruri. Dar știi… Mi-ar plăcea să mă împac cu familia mea. … Nu are rost să mai continuăm să ne certăm. Și viața este prețioasă”, a declarat el pentru BBC.

„Nu știu cât timp mai are tatăl meu. Nu vorbește cu mine din cauza problemelor de securitate, dar ar fi frumos să ne împăcăm”.