Comercianții vor fi obligați să ofere retrageri de numerar fără achiziție, potrivit unei noi reguli UE

Numerar fără achiziție în prealabil

Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord politic provizoriu privind o revizuire amplă a legislației în domeniul plăților. Acordul include măsuri mai stricte împotriva fraudei, o mai mare transparență a costurilor și un acces mai bun la numerar. Regulile trebuie încă aprobate formal, scrie retaildetail.ue.

Printre altele, noile norme introduc obligația ca toate costurile unei tranzacții să fie afișate înainte ca aceasta să aibă loc. Comercianții trebuie, de asemenea, să se asigure că denumirea comercială afișată coincide cu numele care apare pe extrasul de cont al clientului. Acest lucru ar trebui să reducă neclaritățile și raportările de fraudă.

O prevedere deosebit de importantă se referă la modul în care Europa vrea să îmbunătățească accesul la numerar. Consiliul argumentează că numărul bancomatelor scade rapid, în special în zonele rurale.

Din acest motiv, comercianții vor fi obligați să permită retrageri de numerar de până la 150 de euro fără a solicita efectuarea unei achiziții. Pentru a preveni abuzurile, UE impune ca aceste tranzacții să fie realizate prin inserarea cardului și introducerea PIN-ului, nu contactless.