Carrefour își mută afacerea în țări estice non UE? Presa din Serbia scrie că retailerul vrea să facă hub central în țara lor 

Carrefour este cunoscut pentru gama largă de produse și sprijinul acordat producătorilor locali, afirmă aceeași publicație, confirmând că Ministrul Comerțului Intern și Extern, Jagoda Lazarević, s-a întâlnit cu reprezentanții Carrefour, care ar fi interesați să intre pe piața sârbă. Aceștia ar fi declarat că lanțul internațional de retail intenționează ca Serbia să devină un hub central și să implice un număr mare de companii sârbe ca furnizori.

„Întâlnirea a avut loc la inițiativa Carrefour, unul dintre principalele lanțuri comerciale din Europa, prezent în peste 30 de țări, cu venituri de ordinul zecilor de miliarde de euro. Obiectivul lor este o piață reglementată conform normelor UE și o concurență sănătoasă între lanțurile comerciale. Venirea unor retaileri precum Carrefour ar contribui la întărirea concurenței, la o ofertă mai variată pentru consumatori și la disponibilitatea produselor de calitate la prețuri competitive”, a declarat ministra Lazarević după întâlnire.

Carrefour nu vrea intermediari pe piața din Serbia

Ea a subliniat că scopul ministerului este ca piața să fie dinamică, sănătoasă și stabilă, în beneficiul cetățenilor.

„Am discutat despre planurile lor concrete. Intenția lor este să intre direct pe piața noastră, fără intermediari, să facă din Serbia un hub central și să colaboreze cu un număr mare de companii sârbe în calitate de furnizori. Modelul de afaceri luat în considerare include și identificarea partenerilor locali pentru francize. S-a convenit ca discuțiile să continue până la sfârșitul anului, când reprezentanții top managementului vor veni în Serbia”, a declarat Lazarević, potrivit comunicatului ministerului.

Nu este prima dată când se discută despre venirea acestui lanț în Serbia. Și în urmă cu un an s-a abordat acest subiect, dar, potrivit informațiilor din „Blic Biznis”, la acel moment sosirea Carrefour părea încă foarte îndepărtată.

Strategie sau reconstruire a brandului?

Mutările strategice ale retailerului a uimit industria în ultimii doi ani. Dacă odată cu preluarea lanțului Cora retailerul părea hotărât să se extindă tot mai mult în România (unde a avut rezultate financiare excelente în ultimii ani), în Franța și în Brazilia.

Retailerul francez Carrefour a închis toate magazinele din Bahrain începând cu 14 septembrie, marcând ieșirea oficială de pe această piață. În ultimii ani, retailerul francez a abandonat 13 țări

De asemenea, Carrefour s-a retras în ultimele patru luni de pe piețele din Grecia, Italia, Singapore, Malaezia și Columbia și își planifică ieșirea și din Indonezia, Turcia, potrivit publicației franceze LSA. Carrefour și-a mai închis operațiunile în regiune în ultimele luni: în Iordania, în noiembrie 2024, și în Oman, în ianuarie 2025. În ambele cazuri, brandul a fost înlocuit cu HyperMax.

Recent Carrefour și-a accelerat extinderea pe piaţa produselor bio cu achiziţia lanţului francez Le Grand Panier Bio, în timp ce analizează posibila ieşire din România după 24 de ani de activitate.

În vară, grupul Carrefour a ajuns la un acord pentru vânzarea reţelei de aproape 1.200 de magazine din Italia, către compania locală New Princess, pentru un miliard de euro.

Potrivit CEO-ului Alexandre Bompard, grupul ar urma să se concentreze pe pieţe precum cele din Franţa şi Brazilia, remarca o publicaţie de limba franceză dedicată retailului.

În aceste condiţii, afacerile din alte ţări ar putea fi regândite, în contextul în care veniturile operaţionale au scăzut în 2024 în multe din acestea, potrivit publicaţiei.