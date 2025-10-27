Carrefour se reorientează? Gigantul francez a achiziționat recent o rețea de supermarketuri ecolologice

Carrefour își consolidează prezența pe piața produselor organice prin achiziția lanțului francez de supermarketuri ecologice Le Grand Panier Bio. Tranzacția, care presupune preluarea a 15 magazine situate în principal în regiunile Auvernia și Bretania, a fost realizată prin intermediul filialei So.bio, achiziționată de Carrefour în 2018, scrie InfoRETAIL.

Compania Le Grand Panier Bio, fondată în 1997 și dezvoltată în sistem de franciză din 2019, va permite filialei So.bio să-și extindă rețeaua de magazine cu 20% și să-și dublezе numărul de francize. Fondată în 2005, So.bio deține în prezent 85 de magazine în Franța și operează ca franciză din 2020. Astfel, So.bio va încheia anul 2025 cu 19 noi deschideri, un record de la achiziția lanțului Bio c’Bon în 2020.

Prin această achiziție, Carrefour își accelerează poziționarea pe piața produselor bio, prin cele trei mărci ale sale — So.bio, Bio c’Bon și Le Grand Panier Bio — urcând pe locul al patrulea la nivel național, după cooperativele Biocoop, Naturalia și La Vie Claire.

„Acesta este un moment important pentru So.bio. Rețeaua noastră de magazine nu doar că crește cu 20% și ajunge pe locul patru pe piața bio din Franța, ci continuăm să dezvoltăm franciza într-un mod dinamic și sustenabil, alături de un colectiv de antreprenori dedicați”, a declarat Benoit Soury, directorul Pieței Bio în cadrul Carrefour și director de Proximitate în Franța.

În ultimii ani, retailerul francez a abandonat 13 țări

Al doilea cel mai mare retailer global, s-a retras în ultimele cinci luni de pe piețele din Grecia, Italia, Singapore, Malaezia și Columbia și își planifică ieșirea și din Indonezia, Turcia, potrivit publicației franceze LSA. Recent, presa internațională a titrat și o posibilă ieșire din România, informație pe care retailerul nici nu a negat-o cu vehemență, dar nici nu a afirmat cu convingere că va rămâne pe piața din România.

Această strategie este pusă în aplicare de noul director general, Georges Plassat, supranumit și „Omul de la curățenie” datorită reputației sale de a reduce costurile fără concesii, în scopul consolidării lichidităților pentru rambursarea datoriilor grupului și modernizarea hipermarketurilor din piețele-cheie din Franța și Europa de Vest.

Conform publicației LSA, în ultimul deceniu Carrefour și-a închis activitățile în 13 țări, motivele retragerii variind de la o piață la alta.