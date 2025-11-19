Rețeaua PENNY România ajunge la 437 de unități, odată cu deschiderea a trei noi magazine în Topoloveni, București și Cornu Luncii

Noul magazin din Topoloveni, județul Argeș, situat pe str. Maximilian Popovici nr. 5, dispune de o suprafață de vânzare de 824,67 mp și oferă clienților 89 de locuri de parcare, dintre care 4 sunt rezervate persoanelor cu dizabilități și 4 părinților. Programul magazinului este de luni–sâmbătă între 7:30 și 22:00, respectiv duminica între 8:00 și 20:00.

Magazinul din București, pe str. Nițu Vasile Sergent nr. 9, are o suprafață de vânzare de 432,58 mp. Programul magazinului este de luni–sâmbătă între 7:00 și 22:00, iar duminica între 8:00 și 20:00.

Noul magazin PENNY din Cornu Luncii, județul Suceava, situat pe str. Principală nr. 51, este amenajat pe o suprafață de vânzare de 868 mp și pune la dispoziția clienților 46 de locuri de parcare. Programul magazinului este de luni–sâmbătă între 7:30 și 21:00, respectiv duminica între 8:00 și 19:00.

