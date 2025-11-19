Prima pagină » Comunicate » Rețeaua PENNY România ajunge la 437 de unități, odată cu deschiderea a trei noi magazine în Topoloveni, București și Cornu Luncii

PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează trei noi magazine în Topoloveni (str. Maximilian Popovici nr. 5), București (str. Nițu Vasile Sergent nr. 9) și Cornu Luncii (str. Principală nr. 51). Astfel, rețeaua PENNY ajunge la 437 de unități la nivel național.
19 nov. 2025, 16:50, Comunicate

Noul magazin din Topoloveni, județul Argeș, situat pe str. Maximilian Popovici nr. 5, dispune de o suprafață de vânzare de 824,67 mp și oferă clienților 89 de locuri de parcare, dintre care 4 sunt rezervate persoanelor cu dizabilități și 4 părinților. Programul magazinului este de luni–sâmbătă între 7:30 și 22:00, respectiv duminica între 8:00 și 20:00.

Magazinul din București, pe str. Nițu Vasile Sergent nr. 9, are o suprafață de vânzare de 432,58 mp. Programul magazinului este de luni–sâmbătă între 7:00 și 22:00, iar duminica între 8:00 și 20:00.

Noul magazin PENNY din Cornu Luncii, județul Suceava, situat pe str. Principală nr. 51, este amenajat pe o suprafață de vânzare de 868 mp și pune la dispoziția clienților 46 de locuri de parcare. Programul magazinului este de luni–sâmbătă între 7:30 și 21:00, respectiv duminica între 8:00 și 19:00.

