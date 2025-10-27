Prima pagină » Știri externe » Ucraineanul suspectat în coordonarea sabotajului Nord Stream va contesta din nou extrădarea în Germania

Ucraineanul suspectat în coordonarea sabotajului Nord Stream va contesta din nou extrădarea în Germania

Un cetățean ucrainean suspectat de coordonarea actului de sabotaj de la Nord Stream va contesta în fața celei mai înalte instanțe din Italia decizia de a fi transferat în Germania, relatează Reuters.
Radu Mocanu
27 oct. 2025, 14:42, Știri externe

Luni, o instanță de apel din Bologna a decis că suspectul identificat drept Serhii K. să fie predat autorităților germane, confirmând o hotărâre similară emisă luna trecută, însă avocatul său a anunțat că acesta va rămâne în Italia până la o nouă audiere la Curtea de Casație.

Nicola Canestrini, avocatul său, a declarat: „Apărarea reiterează că nu se va opri până când o instanță nu va examina pe deplin implicațiile cazului în ceea ce privește dreptul internațional și drepturile omului”.

Cazul a fost deja marcat de o decizie recentă în Polonia, unde o instanță a respins extrădarea unui alt suspect ucrainean căutat de Germania în legătură cu exploziile, ordonând eliberarea sa imediată.

Moscova a descris sabotajul Nord Stream din septembrie 2022 ca un act deliberat de distrugere, care a redus semnificativ livrările de gaze rusești către Europa.

Serhii K., fost ofițer militar este acuzat de procuratura germană că ar fi făcut parte dintr-un grup care a instalat explozibili pe conducte, în apropierea insulei daneze Bornholm.