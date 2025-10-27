Ucraineanul suspectat în coordonarea sabotajului Nord Stream va contesta din nou extrădarea în Germania

Luni, o instanță de apel din Bologna a decis că suspectul identificat drept Serhii K. să fie predat autorităților germane, confirmând o hotărâre similară emisă luna trecută, însă avocatul său a anunțat că acesta va rămâne în Italia până la o nouă audiere la Curtea de Casație.

Nicola Canestrini, avocatul său, a declarat: „Apărarea reiterează că nu se va opri până când o instanță nu va examina pe deplin implicațiile cazului în ceea ce privește dreptul internațional și drepturile omului”.

Cazul a fost deja marcat de o decizie recentă în Polonia, unde o instanță a respins extrădarea unui alt suspect ucrainean căutat de Germania în legătură cu exploziile, ordonând eliberarea sa imediată.

Moscova a descris sabotajul Nord Stream din septembrie 2022 ca un act deliberat de distrugere, care a redus semnificativ livrările de gaze rusești către Europa.

Serhii K., fost ofițer militar este acuzat de procuratura germană că ar fi făcut parte dintr-un grup care a instalat explozibili pe conducte, în apropierea insulei daneze Bornholm.