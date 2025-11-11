Suspectul ucrainean în cazul Nord Stream, aflat în greva foamei, afirmă că este constrâns de autoritățile italiene să își recunoască vinovăția

Fostul ofițer ucrainean Serhiy Kuznețov se află în a zecea zi de grevă a foamei într-o închisoare italiană, susținând că autoritățile exercită presiuni asupra sa pentru a mărturisi implicarea în exploziile conductelor Nord Stream din 2022, potrivit BBC.

Reținut în august pe baza unui mandat german, Kuznețov riscă extrădarea, fiind acuzat de implicare într-unul dintre cele mai controversate acte de sabotaj din Europa ultimilor ani.

Acuzații de abuz și constrângere

Într-o scrisoare redactată de mână și prezentată BBC, Kuznețov afirmă că este tratat ca „infractorul nr.1”, fiind deținut alături de suspecți afiliați organizației Statul Islamic, în condiții de maximă securitate.

El acuză personalul penitenciarului că îi ignoră dieta vegetariană de luni întregi pentru a-i „slăbi rezistența” și a-l forța să-și recunoască vinovăția.

Familia sa susține că tentativele de a-i trimite hrană au fost respinse, iar starea lui este „epuizată”.

Dispută privind extrădarea între instanțele europene

În timp ce justiția poloneză a respins extrădarea co-suspectului Volodymyr Zhuravlyov, invocând posibila „autoapărare legitimă” în contextul războiului, o instanță din Bologna a aprobat în secret transferul lui Kuznețov către Germania.

Avocatul său, Nicola Canestrini, a declarat că acesta a pierdut nouă kilograme, dar rămâne „lucid și hotărât”, așteptând verdictul final al apelului.

Tensiuni politice și diplomatice

Exploziile Nord Stream din 2022, care au distrus conductele de gaz ce legau Rusia de Germania, rămân neelucidate.

Procurorii germani l-au acuzat pe Kuznețov de „sabotaj anticonstituțional”, în timp ce Ucraina neagă orice implicare.

Modul în care Italia gestionează cazul a stârnit critici, iar ombudsmanul ucrainean pentru drepturile omului monitorizează acum condițiile sale de detenție.

Pe măsură ce se apropie ultima audiere, Kuznețov își încheie scrisoarea într-un ton patriotic: „Iubesc foarte mult Ucraina și sunt mândru că am avut onoarea de a-i fi ofițer.”