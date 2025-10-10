Putin: „Nu este mare lucru” dacă Statele Unite nu prelungesc limitele focoaselor nucleare

Vladimir Putin a spus vineri că Rusia dezvoltă noi arme nucleare și că nu ar fi o problemă pentru Moscova dacă Statele Unite nu vor să prelungească limitele armelor nucleare stabilite.

El a spus că ar fi păcat dacă nu ar mai exista niciun acord de control al armelor între cele două țări, care au cele mai mari arsenale nucleare din lume.

La un summit în Tadjikistan, Vladimir Putin a spus că o cursă a înarmărilor deja există.

Rusia a spus că poate extinde limitele armelor nucleare definite în tratatul START, dacă și Statele Unite fac același lucru. Până acum, Washingtonul nu a răspuns oficial, scrie Reuters.

„Vor fi suficiente aceste câteva luni pentru a lua o decizie cu privire la o prelungire? Cred că va fi suficient dacă există bunăvoință pentru a prelungi aceste acorduri. Și dacă americanii decid că nu au nevoie de ele, nu este mare lucru pentru noi”, a spus Putin.

„Suntem gata să negociem dacă este acceptabil și util pentru americani. Dacă nu, atunci nu, dar ar fi păcat, pentru că atunci nu ar mai rămâne nimic în ceea ce privește descurajarea în domeniul armelor strategice offensive.”

Pentru a doua oară într-o săptămână, Putin a menționat că alte țări, pe care nu le-a numit, ar putea face teste nucleare, lucru făcut în acest secol doar de Coreea de Nord.

„Există întotdeauna tentația de a testa eficacitatea aceluiași combustibil care a fost folosit în rachete timp de mulți, mulți ani. Toate acestea sunt simulate pe computere, iar experții cred că este suficient, dar unii dintre acești experți cred că testele repetate sunt necesare”, a spus Putin.

„Așadar, unele țări se gândesc la asta; din câte știu eu, chiar se pregătesc și de aceea am spus că, dacă o fac, vom face și noi la fel.”, a mai spus el.