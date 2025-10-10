Statele baltice pregătesc evacuarea a peste un milion de oameni în cazul unui atac rusesc

Cele trei state baltice au început pregătirile pentru eventualitatea unui atac sau a unei acumulări de trupe rusești la granițele lor. Planurile includ evacuarea a sute de mii de oameni, stabilirea rutelor sigure, adăposturi în școli, universități și biserici și stocuri de provizii în depozite.

„Este posibil să vedem o armată puternică de-a lungul granițelor țărilor baltice, cu obiectivul aparent de a cuceri toate cele trei țări în trei zile, maxim o săptămână”, a explicat Renatas Požela, șeful serviciului de pompieri al Lituaniei, implicat în planificarea de urgență, citat de Reuters.

Peste un milion de oameni, vizați de planurile de evacuare

„Jumătate dintre cei care locuiesc la mai puțin de 40 km de granițele cu Rusia și Belarus, adică aproximativ 400.000 de persoane, fac parte din aceste planuri”, a precizat Požela.

Autoritățile din Kaunas, al doilea oraș ca mărime din Lituania, iau măsuri să poată adăposti până la 300.000 de persoane, iar în Estonia se pregătesc refugii pentru o zecime din populația țării, de 1,4 milioane de locuitori.

Au fost stabilite puncte de adunare, inclusiv în capitala Vilnius, desemnate trenuri și autobuze pentru evacuări și a început depozitarea proviziilor în spații special amenajate – de la paturi pliabile la articole de igienă.

De asemenea, o treime dintre cetățenii Letoniei, țară cu o populație de aproximativ 1,9 milioane de locuitori, ar putea fi nevoiți să își părăsească locuințele – adică peste 630.000 de persoane.

„Este un mesaj foarte liniștitor pentru societatea noastră faptul că suntem pregătiți și planificăm. Ne facem temele”, a declarat ministrul lituanian de externe Kestutis Budris.

Voluntarii se pregătesc pentru ce e mai rău

Scenariile analizate de autorități variază de la atacuri convenționale și sabotaj asupra comunicațiilor, până la valuri de migranți, tulburări civile în rândul minorităților rusofone sau campanii de dezinformare.

Rusia neagă orice intenție de a ataca NATO, însă cele trei foste republici sovietice, anexate de Moscova în timpul celui de-al doilea război mondial, privesc cu suspiciune creșterea masivă a bugetului militar rus și intensificarea incidentelor aeriene la frontieră.

„Vorbim despre asta în fiecare lună, în fiecare săptămână, la serviciu, peste tot”, spun voluntarii care participă la exerciții de evacuare în Vilnius.

Punctul slab al apărării NATO în Est

Chiar dacă nu se discută despre evacuarea în afara granițelor baltice, autoritățile admit că există riscul ca țările să fie izolate de restul NATO dacă Rusia ar încerca să închidă Coridorul Suwałki, singura legătură terestră cu Polonia.

Coridorul este reprezentat de o fâșie îngustă și împădurită din nord-estul Poloniei, situată între Rusia și Belarus, traversată numai de două drumuri asfaltate și câteva poteci forestiere. În cazul unui conflict, vehiculele militare ar avea prioritate pe aceste rute în fața civililor care ar încerca să fugă spre Polonia.