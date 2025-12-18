Schimbare semnificativă anunțată de Trump: Marijuana va fi reclasificată ca drog mai puțin periculos

Prin acest ordin, marijuana ar fi mutată din clasificarea actuală ca drog de clasa I, alături de heroină, la clasificarea ca drog de clasa III, care cuprinde substanțe cu utilizare medicală acceptată și un potențial mai mic de abuz, precum ketamina și Tylenol cu codeină, scrie CNBC.

Deși acest pas este cel mai important în politica SUA în acest sens în ultimii peste 50 de ani, reclasificarea de către Administrația pentru Combaterea Drogurilor nu ar legaliza consumul recreativ de către adulți la nivel național. Totuși, acest pas ar putea schimba modul în care este reglementat drogul și ar reduce povara fiscală considerabilă asupra industriei canabisului, potrivit Associated Press.

Trump: Oamenii m-au implorat să iau decizia

Trump a declarat că a primit o avalanșă de telefoane în sprijinul acestei măsuri.

„Această măsură a fost solicitată de pacienții americani care suferă de dureri extreme, boli incurabile, forme agresive de cancer, tulburări convulsive, probleme neurologice și multe altele, inclusiv numeroși veterani cu leziuni suferite în timpul serviciului militar și americani în vârstă care trăiesc cu probleme medicale cronice care le afectează grav calitatea vieții”, a declarat Trump joi, din Biroul Oval, mai notează CNBC.

În plus, dacă marijuana va fi tratată oficial ca medicament, liderii industriei spun că operatorii vor trebui să respecte standarde de calitate și conformitate la nivel farmaceutic, informează CBS News.

„Indiferent dacă reclasificarea va avea loc luna viitoare sau anul viitor, direcția este clară: canabisul se îndreaptă către standarde farmaceutice”, a declarat Alex Gonzalez, președinte și cofondator al Calyx Containers.

Această schimbare, a spus el, va necesita investiții majore în infrastructură, sisteme de calitate și pregătire în materie de reglementare, schimbări care ar putea favoriza operatorii mari și ar putea afecta întreprinderile mai mici.