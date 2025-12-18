Un celebru pilot NASCAR a murit într-un accident aviatic produs în SUA

Fostul pilot NASCAR se numără printre cele șapte persoane ucise într-un accident aviatic produs pe un aeroport regional din Carolina de Nord, potrivit BBC.

Un purtător de cuvânt al polițiștilor care patrulează pe autostrăzi a declarat că mai mulți martori au confirmat că pilotul Greg Biffle a fost printre cei care s-au îmbarcat în avion.

Jucătorul profesionist de baseball Mitchell Garret a scris pe Facebook că Biffle și familia sa urmau să petreacă după-amiaza cu el.

„Din păcate, pot confirma că Greg Biffle, soția sa Cristina, fiica sa Emma și fiul său Ryder se aflau în acel avion… pentru că se îndreptau spre a petrece după-amiaza cu noi. Suntem devastați. Îmi pare foarte rău să împărtășesc asta”, a scris el pe Facebook.

Mai multe persoane au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, joi, pe Aeroportul Regional Statesville din Carolina de Nord, au anunțat autoritățile locale.

Potrivit BBC, la bordul aeronavei de tip Cessna C550 se aflau șase persoane în momentul accidentului, produs în jurul orei 10:20, ora locală.

Șeriful comitatului Iredell, Darren Campbell, a confirmat existența victimelor, dar nu a oferit detalii privind numărul acestora.

Cum s-a produs accidentul în urma căruia a murit pilotul NASCAR

Directorul aeroportului, John Ferguson, a declarat că avionul, descris drept un jet corporativ, era deja cuprins de flăcări la sosirea echipajelor de intervenție.

Datele de înregistrare arată că aeronava aparține unei companii private asociate cu Greg Biffle.

Avionul decolase cu doar câteva minute înainte de accident și s-a prăbușit la capătul estic al pistei.

Cauza incidentului nu este cunoscută în acest moment.

Aeroportul Statesville va rămâne închis până la finalizarea operațiunilor de degajare a pistei.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA a anunțat că a trimis o echipă de anchetatori la fața locului pentru a investiga circumstanțele prăbușirii.