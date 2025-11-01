Accident aviatic lângă Marsilia: un bărbat a murit și alți doi au fost răniți

Un bărbat a murit și alți doi au fost răniți, sâmbătă după-amiază, după prăbușirea unui avion de mici dimensiuni în apropierea localității Roquefort-la-Bedoule, din departamentul Bouches-du-Rhone, la sud de Marsilia, au anunțat pompierii citați de AFP.

Pilotul, în vârstă de 40 de ani, a fost declarat decedat la locul accidentului.

Cei doi pasageri, ambii bărbați în jur de 40 de ani, au suferit multiple traumatisme și au fost transportați la spital.

Deocamdată nu se știe dacă viețile lor sunt în pericol, au precizat autoritățile locale.

Accidentul s-a produs în jurul orei 16:30, într-o zonă montană din apropierea localității Roquefort-la-Bedoule.

Potrivit unei surse apropiate anchetei, aeronava efectua un zbor în regiune și s-ar fi prăbușit „cel mai probabil din cauza condițiilor meteo”.

Pompierii au confirmat că niciun imobil nu a fost afectat de prăbușire. Ancheta privind circumstanțele exacte ale accidentului este în curs.