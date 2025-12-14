Prima pagină » Social » Doi pietoni, între care un copil de 9 ani, răniți pe o trecere de pietoni în Bragadiru

Doi pietoni, între care un copil de 9 ani, răniți pe o trecere de pietoni în Bragadiru

Două persoane, între care un copil de 9 ani, au fost rănite într-un accident produs pe o trecere de pietoni din Bragadiru, după ce un șofer nu a acordat prioritate.
Doi pietoni, între care un copil de 9 ani, răniți pe o trecere de pietoni în Bragadiru
Mediafax foto / Remus Badea
Maria Miron
14 dec. 2025, 13:35, Social

Un grav accident rutier s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 07.20, pe Șoseaua Alexandriei, în orașul Bragadiru, județul Ilfov. Două persoane, o femeie de 38 de ani și un copil de 9 ani, au fost rănite după ce au fost lovite de un autoturism în timp ce traversau regulamentar pe o trecere de pietoni.

Acroșate pe trecere

Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov, apelul de urgență a fost primit prin numărul unic de urgență 112. La fața locului au intervenit polițiștii rutieri și echipaje medicale.

„Primele verificări au arătat că un autoturism condus de un bărbat de 66 de ani nu a acordat prioritate de trecere unor pietoni aflați regulamentar pe trecerea de pietoni”, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov.

Impactul a fost deosebit de puternic, victimele fiind acroșate pe trecere. Femeia și copilul au fost transportați de urgență la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate. Informații despre starea acestora nu au fost comunicate oficial, deocamdată.

Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă

Șoferul implicat în accident a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

„Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ”, au mai precizat polițiștii.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Recomandarea video

EXCLUSIV Nababii din Dubai: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite
G4Media
Zodiile care au parte de un nou început după 14 decembrie 2025
Gandul
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să fie făcute altfel”. Procuroarea Antonia Diaconu, inițiatoarea scrisorii de susținere a magistraților care au reclamat nereguli în justiție
Libertatea
Mihai Voropchievici dezvăluie care e singura zodie răsfățată de rune pe final de 2025: „Primesc o șansă unică”
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor