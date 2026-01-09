Porumbei ce zburau pe străzi, serviți într-un restaurant chinezesc pe post de rață

Polițiștii au făcut razie la restaurantul chinezesc Jin Gu din cartierul Usera din Madrid. Au fost întâmpinați de o priveliște șocantă.

Tiras de carne colgadas en tendederos o trampas para ratas con carne en descomposición: cierran un restaurante chino en Usera (Madrid) que ofrecía carne de paloma como pato laqueado y almacenaba comida en mal estado https://t.co/QB3eppFUzU pic.twitter.com/AkYbrG685e — Europa Press (@europapress) April 7, 2025

Imaginile filmate arată saci plini cu carne contaminată și boluri mari cu porumbei de stradă jumuliți. Păsările erau pregătite pentru preparate servite la restaurant și probabil vândute ca rață, scrie The Sun.

Practic, polițiștii au descoperit o fermă de groază care funcționa ca restaurant.

Opt congelatoare rupte, pline cu carne expirată

Inspectorii au găsit opt congelatoare rupte și ruginite, pline cu carne și pește fără etichetă și expirat. Gândacii se târau prin zonele unde se pregătea mâncarea.

O rețea încurcată de capcane pentru șobolani era împrăștiată pe podea. Imaginile arată fâșii de carne atârnate pe sfori de rufe în interiorul restaurantului.

Autoritățile au constatat lipsa termometrelor. Echipamentele de gătit erau puternic ruginite și murdare, reprezentând risc grav pentru sănătate.

Cameră secretă în spatele toaletei

Anchetatorii au făcut o descoperire surprinzătoare. În spatele unui raft din toaleta restaurantului fusese amenajată o cameră secretă de depozitare. Această cameră nu era inclusă în autorizare.

Au fost găsite și produse ilegale. Printre acestea se numărau castraveți de mare, supuși unor legi stricte de protecție marină.

Restaurantul Jin Gu a fost închis cu efect imediat. A fost deschisă anchetă împotriva proprietarului, suspectat de încălcarea normelor de sănătate publică.

Scandaluri similare în lume

În 2025, lanțul japonez Sukiya a închis sute de localuri pentru curățenie majoră. Un client a găsit un șobolan în supă.

La scurt timp, un alt client din Tokyo a descoperit un gândac în mâncare. Sukiya a ordonat închiderea temporară a majorității celor peste 2.000 de restaurante între 31 martie și 4 aprilie.

Compania și-a cerut scuze pentru „neplăcerile și îngrijorarea semnificative”. Clienții afectați au fost despăgubiți. Conducerea le-a prezentat scuze personale.