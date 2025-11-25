Salariul minim din Marea Britanie crește cu 4,1%, printre cele mai mari din Europa

Guvernul de la Londra a anunțat marți că salariul minim va fi majorat cu 4,1% în 2026. Începând din aprilie 2026, acesta va ajunge la 12,71 lire pe oră. Autoritățile spun că ajustarea este necesară pentru ca veniturile angajaților cu salarii mici să țină pasul cu evoluția câștigurilor medii.

În total, 2,4 milioane de angajați trecuți de 21 de ani vor beneficia de această majorare, potrivit Reuters. În plus, aproximativ 300.000 de tineri și ucenici vor primi creșteri între 6% și 8,5%. Decizia face parte din procesul de eliminare graduală a salariilor minime diferențiate.

Salariul minim, sprijin pentru angajații vulnerabili

„Cei cu venituri mici trebuie recompensați în mod corespunzător pentru munca lor grea”, a declarat ministrul de finanțe Rachel Reeves, explicând că noua creștere este menită să sprijine veniturile celor mai vulnerabili.

Măsura vine într-un moment în care Marea Britanie se confruntă cu presiuni inflaționiste și cu costuri de trai ridicate. Tocmai de aceea, șefa finanțelor britanice a subliniat că „economia nu funcționează suficient de bine pentru cei cu cele mai mici venituri”.

Patronii avertizează că prețurile vor crește

Decizia a provocat reacții negative din partea sectorului hotelier și al restaurantelor, unde patronii spun că vor fi forțați să transfere costurile suplimentare către clienți.

„Afacerile noastre au ajuns la limită. Toate costurile vor fi transferate consumatorului, alimentând astfel inflația”, a avertizat Kate Nicholls, președinta UKHospitality, care reprezintă patronatele din industria hotelieră, a restaurantelor și a serviciilor alimentare din Marea Britanie.

Ea a adăugat că salariile mai ridicate pentru lucrătorii neexperimentați ar putea descuraja angajatorii să recruteze tineri. Costurile mai mari îi determină pe patroni să prefere personalul cu experiență.

Locurile de muncă nu sunt în pericol, spun oficialii

Comisia britanică pentru salariul minim a recomandat majorarea. Instituția susține că datele nu arată efecte negative serioase asupra locurilor de muncă. Cu alte cuvinte, majorările anterioare nu au dus la concedieri sau la reducerea angajărilor.

„Creșterile anterioare ale salariului minim nu au avut un impact negativ semnificativ asupra locurilor de muncă”, a explicat Philippa Stroud, președinta comisiei.

Comisia este formată din nouă comisari, reprezentând angajatorii, sindicatele și mediul academic. Aceștia spun că au încercat să echilibreze „provocările cauzate de costul de trai” cu presiunile asupra angajatorilor generate de majorările de taxe. În același timp, comisarii subliniază că situația rămâne dificilă pentru toate părțile implicate.