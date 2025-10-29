Reacția presei din Ungaria la retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu: „România are probleme” / Presa spaniolă a amintit de operațiunea „Santinela Estică”

Retragerea unor trupe americane de la baza Mihail Kogălniceanu a stârnit reacții rapide în presa din Ungaria, unde titlurile au vorbit despre „problemele” României.

„Statele Unite au notificat România că își reduc contingentul militar de pe continent. Unele unități staționate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu (MK) din România s-ar putea întoarce, în timp ce aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în țară pentru a proteja flancul estic al NATO.

Va pierde România protecția americană?

Documentul subliniază că mișcarea era previzibilă pentru România și că decizia americană a fost justificată de noile priorități prezidențiale anunțate în februarie. În plus, prezența consolidată pe flancul estic al NATO a permis Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune”, scrie Magyar Nemzet, citând o sursă locală.

Presa spaniola a menționat inițiativa Santinela Estică

Și presa spaniolă a publicat un scurt articol pe acest subiect, amintind de inițiativa „Santinela Estică”

„Santinela Estică” este o operațiune militară a NATO creată în septembrie 2025 pentru a consolida securitatea pe flancul estic al alianței, inclusiv în România, ca răspuns la incursiunile dronelor rusești. Operațiunea presupune desfășurarea suplimentară de avioane de luptă, sisteme antiaeriene și echipamente de supraveghere, precum și o coordonare mai strânsă a informațiilor de intelligence, pentru a proteja spațiul aerian al țărilor membre.

„SUA își informează aliații că își vor reduce prezența militară în Europa, potrivit României Guvernul Statelor Unite a informat țările membre ale NATO despre intenția sa de a reduce, pe termen scurt, prezența militară în Europa, potrivit Ministerului Apărării din România, care a făcut referire în special la o posibilă diminuare a trupelor din flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.

Potrivit Ministerului Apărării, administrația lui Donald Trump aplică în acest fel „noile priorități” militare și ține cont de faptul că alte state membre NATO au convenit să își consolideze prezența în zona de est a Europei, fără a face referire directă la inițiative precum «Santinela Estică»”, a scris publicația spaniolă Europapress.

Aceștia au mai adăugat că Donald Trump avertizase în prealabil liderii europeni să-și asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea europeană și, în același timp, le-a solicitat o creștere a investițiilor în apărare, cerință care s-a concretizat la ultimul summit al liderilor într-un angajament comun de a majora bugetul militar până la 5% din PIB.