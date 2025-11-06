Politico: România cere Statelor Unite ale Americii să „anuleze” retragerea trupelor

Washingtonul ar trebui să renunțe la planul său de retragere a sutelor de soldați din România, a declarat Secretarul de Stat al Departamentului pentru Politica de Apărare pentru POLITICO.

„Cred că această decizie poate fi anulată.. și ar trebui anulată”, a declarat Secretarul de stat român pentru Apărare, Sorin Moldovan.

Săptămâna trecută, Pentagonul a anunțat că va muta înapoi în Kentucky o brigadă de infanterie de aproximativ 800 de soldați din România, în timp ce armata americană își concentrează atenția pe priorități interne, cum ar fi protecția frontierelor și regiunea indo-pacifică.

„Înțeleg planurile actualei administrații că vor să își revizuiască postura în Europa”, a spus Sorin Moldovan.

El a mai spus, de altfel, că „nu este un semn bun în relația noastră bilaterală” și a insistat că „trebuie să avem o discuție bilaterală mai puternică cu SUA pentru a face actuala administrație să înțeleagă că amenințarea este aici, pe flancul estic.”

Retragerea aceasta are loc într-un moment delicat pentru gruparea NATO. Alianța încearcă să rezolve problemele sistemelor de apărare aeriană și se confruntă cu tot mai multe presupuse incursiuni rusești în spațiul aerian, inclusiv în România.

Oficialii europeni și cei ai NATO au spus că retragerea nu are un impact foarte mare, deși parlamentarii americani au criticat decizia.

Miercuri, șeful NATO, Mark Rutte, și președintele României, Nicușor Dan, au declarat că retragerea nu va slăbi apărarea țării. Alți aliați, precum Marea Britanie și Norvegia, au contestat ideea că această mișcare arată că Statele Unite nu mai sunt angajate față de NATO.

„Dacă vorbim la nivel operațional, nimic nu s-a schimbat de la retragere. Dar simbolismul politic este puțin ciudat acum”, a spus Moldovan.

Chiar dacă Statele Unite se concentrează mai mult pe Asia, Sorin Moldovan a declarat că trebuie luat în calcul cât de global a devenit războiul Moscovei în Ucraina.

Rusia primește sprijin din partea Chinei, Iranului și Coreei de Nord.

„Vorbim nu doar despre Rusia. Țineți cont de faptul că Coreea de Nord a trimis trupe în Ucraina… Iranul a ajutat și Rusia cu capacitățile sale. Trebuie să vedem imaginea de ansamblu.”, a spus el.

„Securitatea noastră se bazează și pe încrederea în aliații noștri și contăm foarte mult pe sprijinul SUA pe flancul estic. NATO este mai puternică doar atunci când toți aliații sunt prezenți acolo.”, a mai spus Sorin Moldovan.