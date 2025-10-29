Negrescu: Retragerea trupelor SUA din România – „semnal de alarmă” pentru securitatea naţională

„Decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România este un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate. Această redimensionare a prezenței americane pe Flancul Estic al NATO, inclusiv a unor forțe aflate la Mihail Kogălniceanu, are implicații directe pentru securitatea României și a regiunii Mării Negre. Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații pentru a clarifica situația și propune soluții rapide pentru consolidarea relațiilor cu SUA și securitatea României”, afirmă Victor Negrescu.

El afirmă că, în acest context, este esențial ca vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite să fie accelerată și pregătită în detaliu, pentru a transmite un mesaj clar, pe trei direcții cheie: România rămâne un partener strategic de încredere; Regiunea Mării Negre trebuie să rămână o prioritate pentru NATO, UE și SUA; Trebuie activate și valorificate toate instrumentele europene disponibile, inclusiv programul SAFE, pentru întărirea apărării și securității.

„Europa trebuie să își asume mai mult, iar România trebuie să devină un pilon de stabilitate și securitate la frontiera estică a Uniunii Europene”, încheie Negrescu.

România și Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, transmite miercuri Ministerul Apărării Naționale, care anunță că aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în România.