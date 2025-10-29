România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane | Ce se ascunde de fapt în spatele deciziei lui Trump | Conferință de presă de urgență, la ora 10:15

Ministerul Apărării Naţionale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părţi a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forţelor militare ale SUA.

Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotaţiile în Europa se menţionează şi forţe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

Decizia era aşteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american, transmite MApN.

Conform ministerului, redimensionarea forţelor SUA reprezintă un efect al noilor priorităţi ale administraţiei prezidenţiale, anunţate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere şi faptul că NATO şi-a consolidat prezenţa şi activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să îşi ajusteze postura militară în regiune.

„Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deţinea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în continuare pe teritoriul naţional, contribuind la descurajarea oricăror ameninţări şi reprezentând în continuare o garanţie a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Informație inițială venită pe surse

Informația cu privire la retragerea unor trupe americane din România a fost publicată initțial de Kiev Independent, care a citat surse americane și europene. Ulterior în acestă dimineațp MApN a decis să emită un comunicat în care să confirme retragerea parțială.

Un batalion în armata SUA variază între câteva sute şi aproximativ 1000 de militari.

În prezent, în România se află în jur de 2000 de soldaţi americani, majoritatea dislocaţi la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde se află peste 1500 de militari.