George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane

SUA sistează mai multe rotirie de trupe. Printre elementele brigăzii care își vor încheia rotațiile în Europa se află și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

Potrivit informațiilor Mediafax, militarii care vor fi retrași din România ar face parte din trupele care, în acest moment, sunt în Germania și urmau să vină în țara noastră prin așa-numita rotație a trupelor din Estul Europei.

Reacția lui George Simion

Liderul AUR, George Simion, a reacționat printr-o postare pe Facebook, legând anunțul de relația bilaterală cu Statele Unite:

„Eu v-am spus în momentul scoaterii 🇹🇩din VisaWaiver că următorul pas e retragerea trupelor. Poate în al 12-lea ceas se aude: suntem singurii care pot debloca relația cu SUA. Nici Grindeanu ospătarul nici cei care îl înjurau pe Trump NU POT!”

Simion susține că formațiunea sa ar fi „singura” capabilă să „deblocheze” relația cu SUA și critică lideri politici din coaliția de guvernare.