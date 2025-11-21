Prima reacție a lui George Simion după retragerea lui Makavelli

Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj pe o rețea de socializare în care îl felicită pe influencerul Makavelli pentru presupusa retragere din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea jurnalistei Anca Alexandrescu, candidat susținut de AUR.

„Felicitări Makavelli pentru retragerea în favoarea Ancăi Alexandrescu! Unirea poporului român e unica soluție!”, a scris Simion, sugerând că decizia ar avea ca miză „unificarea” voturilor unei anumite zone de electorat în perspectiva alegerilor de la București.

Mesajul lui George Simion vine în contextul discuțiilor tot mai intense privind posibile retrageri și reașezări ale candidaților pentru Primăria Capitalei, menite să evite fragmentarea voturilor pe anumite segmente ale electoratului.

Makavelli, pe numele său real Virgil Alexandru Zidaru, este influencer și candidat la Primăria Capitalei, cunoscut pentru activitatea sa intensă în mediul online și pentru implicarea în zona așa-numitului curent „suveranist”.

„Azi, de ziua mea, am hotărît să fac un cadou românilor și le transmit că e vorba de unitate. E nevoie să ne unim. Atunci, îmi anunț retragerea în favoarea doamnei Alexandrescu”, a declarat Zidaru la Realitatea.

„Suntem siguri că putem reda demnitatea românilor. Împreună, vom face lucrurile bine”, a spus Anca Alexandrescu despre retragerea lui Virgil Zidaru.

