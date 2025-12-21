Prima pagină » Breaking News » Primarul Capitalei se va întâlni duminică, la Guvern, cu premierul și ministrul de Finanțe

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Întâlnirea va avea loc duminică la Guvern. Aceasta are loc la solicitarea noului primar care vrea să discute cu liderii Guvernului situația financiară a Primăriei.
Petru Mazilu
21 dec. 2025

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Primăriei București.

„Primarul General Ciprian Ciucu va avea o întâlnire astăzi, la ora 16.00, la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Se va discuta despre situația financiară a PMB. La final, nu vor avea loc declarații de presă”, au transmis cei de la Primărie.

Ciprian Ciucu a făcut o analiză imediat după alegerea sa în fotoliul de primar general al Capitalei. Concluzia sa a fost că Primăria stă foarte prost din punct de vedere financiar. Edilul a dezvăluit că va solicita ajutorul Guvernului.

Primarul susține că bugetul Primăriei este puternic dezechilibrat

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat sâmbătă situația financiară a Primăriei Municipiului București, arătând că bugetul este puternic dezechilibrat, iar marile companii municipale se află într-o situație critică.

Potrivit acestuia, peste 53% din cheltuieli merg către transport public și termoficare, iar dacă sunt adăugate plățile sociale, sănătatea, cultura și datoriile istorice, procentul trece de 60%.

În plus, primăria se confruntă cu cheltuieli „ascunse” de sute de milioane de lei, care nu apar integral în execuțiile bugetare.

Primarul general a mai spus că municipalitatea are datorii curente de peste 500 de milioane de lei la subvenția pentru transport și peste 800 de milioane de lei la termoficare, la care se adaugă restanțe la plăți sociale, inclusiv pentru persoane cu handicap, multe dintre acestea asumate în mandatele anterioare.

Pentru anul viitor, Ciucu estimează că Primăria Capitalei ar avea nevoie de cel puțin 8,5 miliarde de lei doar pentru funcționare și plata datoriilor, fără a lua în calcul investiții sau proiecte de dezvoltare.

