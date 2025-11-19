Prima reacție a lui George Simion după moartea Flaviei Groșan

Printre reacțiile apărute în spațiul public se află și cea a liderului AUR, George Simion, care a transmis pe pagina sa de Facebook: „România din ceruri e mai bogată. Mulțumim, Flavia Groșan, mulțumim Ilie Ilașcu, mulțumim luptătorilor noștri!”, mesaj în care îi evocă atât pe medicul pneumolog, cât și pe fostul deținut politic Ilie Ilașcu, referindu-se la ei drept „luptătorii noștri”.

Surse din spital au confirmat pentru BIHOREANUL că decesul Flaviei Groșan a fost înregistrat la ora 11:24. Până la acest moment, reprezentanții oficiali ai unității medicale nu au emis un comunicat, astfel că informațiile sunt încă în proces de confirmare oficială.

Medicul era internat de câteva săptămâni în stare gravă, după un stop cardiorespirator resuscitat, fiind tratată inițial în secția de Terapie Intensivă.

La nivel național, numele său a devenit cunoscut în timpul pandemiei de COVID-19, când a promovat o schemă proprie de tratament pentru formele ușoare și medii ale bolii, bazată pe anumite antibiotice și medicamente inhalatorii. Declarațiile și abordarea ei au generat controverse, fiind criticată de o parte a comunității medicale și ajungând în atenția Colegiului Medicilor.