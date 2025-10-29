SUA își retrag trupele din România. Decizia care zguduie flancul estic al NATO

Administrația Trump se pregătește să retragă mii de militari americani din România, decizie care a alarmat aliații NATO de pe flancul estic al Europei, scrie Kyiv Post.

Potrivit oficialilor, reducerea, care nu va depăși un batalion, este parte a unei revizuiri strategice a Pentagonului ce redirecționează resursele către Indo-Pacific și emisfera vestică.

Mișcarea vine pe fondul intensificării incursiunilor rusești în spațiul aerian NATO și al eforturilor diplomatice de a-l convinge pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu în Ucraina.

România vizată, Polonia menajată

Discuțiile inițiale au avut în vedere reduceri de trupe atât în România, cât și în Polonia, însă în final doar România a fost inclusă în plan.

Administrația americană a oferit asigurări conducerii de la Varșovia că prezența trupelor americane în Polonia va rămâne neschimbată.

Analiștii consideră această decizie una calculată politic, menită să mențină stabilitatea în Polonia, reducând în același timp expunerea americană în regiunea Mării Negre.

Experții avertizează că diminuarea efectivelor din România ar putea slăbi capacitatea de descurajare a NATO într-un moment critic.

Consecințe pentru flancul estic al NATO

România, care găzduiește aproximativ 3.000 de militari americani rotaționali din Divizia 3 Infanterie la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, este un element central al apărării NATO în zona Mării Negre.

Momentul retragerii, survenit la scurt timp după preluarea comenzii de către această divizie, a generat confuzie în rândul oficialilor locali și americani.

Fostele cadre NATO afirmă că decizia contrazice eforturile alianței de a-și consolida apărarea de la flancul estic după invazia Rusiei în Ucraina, din 2022.

Europa, nevoită să preia mai multă responsabilitate

Retragerea evidențiază așteptarea Washingtonului ca aliații europeni să își asume o parte mai mare a responsabilității pentru apărarea regională.

Analiștii avertizează că o reducere rapidă a trupelor americane ar putea încuraja Rusia și ar crea un gol de descurajare.