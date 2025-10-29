Ministrul Apărării reacționează după retragerea trupelor americane: România rămâne o țară sigură

„Prezența aliaților este în continuare consistentă în România – fie că vorbim de Statele Unite, care rămân aici cu aproximativ o mie de militari, fie de ceilalți parteneri NATO: Franța, Belgia, Spania, Luxemburg, Portugalia, Polonia sau Macedonia de Nord, care rămân alături de noi. Avem exerciții militare în derulare, iar România este și va rămâne o țară sigură”, a declarat Moșteanu.

Ministrul a subliniat că principala forță de apărare a țării este și rămâne Armata Română.

„Când vorbim despre sute sau mii de soldați străini, trebuie să ne uităm la zecile de mii de soldați români care ne protejează zilnic. Echipamentele moderne continuă să vină, iar contractele de înzestrare – care ar fi trebuit să se întâmple de mult – se desfășoară acum”, adaugă Moșteanu.

Declarațiile ministrului vin în contextul anunțului privind redimensionarea prezenței militare americane la baza Mihail Kogălniceanu.

România și Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, transmitea miercuri dimineață Ministerul Apărării Naționale, care anunța că aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în România.