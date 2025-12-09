Prima pagină » Social » Un soldat american a devenit Moș Crăciun pentru copiii din Mihail Kogălniceanu

Un soldat american a devenit Moș Crăciun pentru copiii din Mihail Kogălniceanu

Militarii americani de la Baza Aeriană din Mihail Kogălniceanu din județul Constanța s-au alăturat copiilor din localitate la ceremonia de aprindere a bradului de Crăciun.
Foto: Spc. Breanna Bradford, Armata SUA
Cosmin Pirv
09 dec. 2025, 13:47, Social

Soldații americani s-au alăturat săptămâna trecută copiilor din comunitatea locală pentru ceremonia festivă de aprindere a bradului de Crăciun de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

În cadrul evenimentului a cântat un cor de copii și a avut loc un târg de Crăciun.

 Foto: Spc. Breanna Bradford, Armata SUA

Mai mult, unul dintre soldați a purtat chiar un costum de Moș Crăciun și a împărțit bomboane și cadouri copiilor, anunță Ambasada Statelor Unite la București.

În întreaga Europă, Armata Americană celebrează sărbătorile prin ceremonii și tradiții care aduc comunitățile împreună”, transmit reprezentanții Ambasadei, care au postat și fotografii de la evenimentul din Mihail Kogălniceanu.

