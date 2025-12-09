Un soldat american a devenit Moș Crăciun pentru copiii din Mihail Kogălniceanu

Soldații americani s-au alăturat săptămâna trecută copiilor din comunitatea locală pentru ceremonia festivă de aprindere a bradului de Crăciun de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

În cadrul evenimentului a cântat un cor de copii și a avut loc un târg de Crăciun.

Mai mult, unul dintre soldați a purtat chiar un costum de Moș Crăciun și a împărțit bomboane și cadouri copiilor, anunță Ambasada Statelor Unite la București.

„În întreaga Europă, Armata Americană celebrează sărbătorile prin ceremonii și tradiții care aduc comunitățile împreună”, transmit reprezentanții Ambasadei, care au postat și fotografii de la evenimentul din Mihail Kogălniceanu.