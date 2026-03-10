Prima pagină » Știri externe » Sondajele arată că aproximativ jumătate dintre americani sunt îngrijorați de siguranța SUA

Mulți americani sunt îngrijorați că recentele decizii militare ale lui Trump au făcut ca SUA să fie mai puțin sigure, potrivit unor noi sondaje.
Laurentiu Marinov
10 mart. 2026, 17:38, Știri externe

Aproximativ jumătate dintre alegătorii din sondajele Quinnipiac și Fox News au declarat că acțiunea militară americană în Iran face ca SUA să fie „mai puțin sigură”, în timp ce doar aproximativ 3 din 10 respondenți din fiecare sondaj au spus că aceasta a făcut țara mai sigură.

Un sondaj CNN a constatat că aproximativ jumătate dintre adulții americani credeau că acțiunea militară ar face din Iran „o amenințare mai mare” pentru SUA, în timp ce doar aproximativ 3 din 10 credeau că ar diminua pericolul.

În același sondaj CNN, aproximativ 6 din 10 adulți americani au declarat că au încredere „nu prea multă” sau „deloc” în Trump pentru a lua deciziile corecte cu privire la utilizarea forței de către SUA în Iran.

