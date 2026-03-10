Bogatul patrimoniu cultural al Iranului se află într-o poziție extrem de vulnerabilă pe fondul atacurilor americano-israeliene, relatează publicația iraniană Tehran Times.
Palatul Golestan din Teheran, Moscheea Jameh din Isfahan și palatul Chehel-Sotun din Isfahan, monument istoric ce datează din secolul al XVII-lea, au suferit daune semnficiative în urma atacurilor. Teheran a înaintat către directorul general al UNESCO, Khaled El-Enany, o cerere urgentă pentru o protecție mărită și accelerată a importantului tezaur cultural mondial prezent în regiune.
Scrisoarea este redactată de Ali Darabi, ministrul adjunct al Patrimoniului Cultural, al Turismului și al Atizanatului din Iran.
Documentul arată, citând articolele 9 și 10 din Convenția de la Haga pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat (1999), că siturile culturale ale Iranului și, prin extensie, ale lumii, se află într-o poziție deosebit de periculoasă.
Pe acest fond, Teheranul accentuează necesitatea de cadre juridice internaționale mai puternice pentru a proteja bunurile de neînlocuit în timpul conflictelor armate.
Cadrul juridic citat în scrisoarea ministrului Patrimoniului Cultural al Iranului, Ali Darabi, impune părților beligerante să se abțină de la atacarea obiectelor și siturilor culturale cu importanță istorică, artistică, arhitecturală sau științifică și să ia măsuri pentru a preveni daunele în timpul conflictelor.
De altfel, acest demers al Teheranului de a cere protecția UNESCO face parte dintr-un program mai mare care-și propune să înscrie toate proprietățile sale din Patrimoniul Mondial pe lista „Proprietăților Culturale cu Protecție Consolidată” – un proces urgent pentru care Iranul a furnizat Secretariatului UNESCO coordonatele geografice precise ale siturilor iraniene din Patrimoniul Mondial.
„Aceste situri istorice și culturale au o valoare mult dincolo de granițele naționale”, a subliniat Darabi. „Protejarea lor este o responsabilitate etică și internațională… Protejarea urgentă și extraordinară a acestui patrimoniu cultural este o necesitate inevitabilă”.
Scrisoarea a fost distribuită către mai multe organisme guvernamentale, iar, pentru o presiune sporită, ministrul iranian al Științei, Cercetării și Tehnologiei, Hossein Simaei-Sarraf, a redactat o comunicare separată către UNESCO, în care condamnă atacurile recente, considerându-le încălcări flagrante ale Dreptului Internațional Umanitar, relatează publicația citată.
El a subliniat clar mandatul UNESCO și rolul crucial al organizației în intervenția pentru a preveni distrugeri suplimentare.
Iranul, considerat „leagănul civilizației”, are o moștenire culturală milenară, ce, de-a lungul zbuciumatei sale istorii, a suferit daune uneori ireparabile.
Unul dintre cele mai emoționante exemple este deteriorarea deliberată a moscheii istorice Jameh din Isfahan, din timpul războiului Iran-Irak din anii 1980, atunci când forțele irakiene au vizat în mod deliberat moscheea, rezultând în pagube ireparabile și de durată.
Evenimentul este considerat un precedent ce impune încă și mai mult un cadru juridic internațional mai ferm.
La recentele atacuri, Palatul Golestan a fost grav deteriorat.
Expertul iranian în patrimoniu cultural, Eskandar Mokhtari-Taleqani, a spus: „Cantitatea de moloz este îngrijorătoare, iar porțiuni semnificative din exteriorul Palatului Golestan au fost deteriorate. Mai exact, ornamentația tavanului din Sala Oglinzilor a suferit daune grave și este crucială pentru o restaurare culturală semnificativă”.
Șeful Statului Major Întrunit al SUA: Capacitatea Iranului de a lansa rachete balistice a scăzut cu 83%.
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că loviturile cele mai intense asupra Iranului vor fi lansate astăzi, în cadrul unei operațiuni comune a SUA și Israelului.
În noaptea de 10 martie, o bază militară din Al-Azraq, Iordania, unde sunt staționați soldați din Bundeswehr ( Armata Germaniei) și Forțele Aeriene ale Statelor Unite, a fost atacată cu rachete, potrivit Der Spiegel.
Conform publicației, rachetele au fost lansate din Iran. Nu se știe deocamdată dacă au existat lovituri directe sau dacă resturile rachetelor interceptate au căzut pe teritoriul taberei.
Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că NATO a amplasat o baterie Patriot în zona orașului Malatya din sudul țării, ca parte a extinderii sistemului de apărare din zonă. Turcia a fost vizată de 2 ori de rachete iraniene.
Yediot Aharonot, citând o sursă: nu știm când se va încheia războiul din cauza lipsei de claritate a obiectivelor și a temperamentului președintelui Trump. Sute de mii de soldați iau parte la război, dar o singură persoană decide când să se oprească.
Canalul 12 Israel, citând o sursă: forțele aeriene au atacat în această noapte laboratoare nucleare din Teheran, pe care le-au vizat și în războiul anterior
Iranul finalizează planurile de impunere a unei „taxe de securitate” pentru petroliere și nave comerciale aparținând țărilor aliate cu SUA din Golful Persic, a relatat CNN , citând o sursă.
„Ținem în mâini pârghia prețurilor globale ale petrolului, iar SUA vor trebui să aștepte mult timp înainte de a lua măsuri pentru a reglementa prețurile. Piețele energetice au devenit instabile și vom continua lupta până când Trump își va recunoaște înfrângerea”, a declarat ziarului o sursă iraniană a publicației.
IRGC anunță că va permite trecerea prin Strâmtoarea Ormuz țărilor care vor expulza ambasadorii SUA.
De dimineață Iranul a lansat drone către Arabia Saudită, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.
Forțele Armate ale Statelor Unite au cheltuit 5,6 miliarde de dolari pentru primele două zile de operațiuni împotriva Iranului, potrivit The Washington Post, care citează surse din administrația americană.
Chiar dacă regimul iranian l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem Ali Khamenei, drept succesor, ayatollahul Ruhollah Khomeini, primul lider suprem, s-a opus tranzițiilor ereditare de putere.
Ayatollahul Ruhollah Khomeini, primul lider suprem, s-a opus tranzițiilor ereditare de putere și nu îl vrea pe Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem Ali Khamenei, drept succesor, a subliniat Karim Sadjadpour, cercetător senior la think tank-ul Carnegie Endowment, citat de Sky News.
Khomeini a fost o figură proeminentă a mișcării populare care a răsturnat monarhia ereditară susținută de SUA în Iran în 1979.
Sadjapour a împărtășit două citate ale lui Khomeini pe X:
„Islamul proclamă monarhia și succesiunea ereditară ca fiind greșite și invalide. Când islamul a apărut pentru prima dată în Iran, Imperiul Bizantin, Egipt și Yemen, întreaga instituție a monarhiei a fost abolită… Monarhia și succesiunea ereditară reprezintă același sistem de guvernare sinistru și malefic care l-a determinat pe Domnul Martirilor (Hussain bin Ali – pacea fie cu el) să se ridice în revoltă și să caute martiriul în efortul de a împiedica instaurarea acestuia. El s-a revoltat împotriva succesiunii ereditare a lui Yazid, refuzând să o recunoască. Islamul, așadar, nu recunoaște monarhia și succesiunea ereditară; acestea nu au loc în Islam”.
Nepotul lui Khomeini, Hassan Khomeini, în vârstă de 53 de ani, era de așteptat să joace un rol important în deliberările privind înlocuirea lui Khamenei, dar în cele din urmă a pierdut.
Clericul avea o reputație de susținător al reformelor și, ocazional, își exprima dezacordul față de autorități.
Într-un interviu acordat Reuters în 2015, un prieten apropiat al său l-a descris ca fiind un teolog progresist, în special în ceea ce privește muzica, drepturile femeilor și libertatea socială.
Saudi Arabia și Kuwait au anunțat că au interceptat mai multe drone lansate de Iran în cursul dimineții de marți. Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că două drone au fost distruse în estul țării, iar Garda Națională din Kuweit a anunțat că a doborât șase drone care vizau zonele din nordul și sudul țării, notează Associated Press.
Garda Revoluționară Islamică din Iran a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump.
Ali Mohammad Naeini, purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice, a anunțat că forțele armate ale Iranului sunt pregătite pentru o confruntare cu forțele americane în zona Strâmtorii Hormuz, precizând: „Iranul va decide când se va termina războiul. Forțele armate ale Republicii Iran așteaptă flota navală americană în regiunea Strâmtorii Hormuz și portavionul Gerald Ford”.
„O femeie din Bahrain în vârstă de 29 de ani a murit și opt persoane au fost rănite în urma agresiunii flagrante iraniene împotriva unei clădiri rezidențiale din Manama”, a transmis ministerul de Interne din Bahrain în nopate de luni spre marți.
Președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite ale Americii vor lovi Iranul „de 20 de ori mai puternic” dacă tranzitul de petrol va fi oprit prin Strâmtoarea Hormuz. Amenințare vine după ce prețul petrolului a crescut la peste 116 dolari pe baril.
Mai mulți senatori democrați au anunțat că vor continua să forțeze voturi pentru limitarea puterilor de război ale președintelui Trump, privind războiul din Orientul Mijlociu dacă Pete Hegseth și Marco Rubio nu vor depune mărturie în cadrul unor audieri publice în fața Congresului.
Mărturii ale locuitorilor, în presa arabă: „Sunt bombardamente extrem de puternice la un nivel pe care nu l-am mai văzut până acum”.
Presa iraniană transmite că sunt întreruperi sau fluctuații de curent în diferite zone din Teheran.
„Ceea ce credem este că Isfahan avea până la ultima noastră inspecție puțin peste 200 kg, poate puțin mai mult, de uraniu în proporție de 60%”, declară șeful AIEA pentru Reuters.
„Vă mulțumim, CENTCOM, pentru că ați recunoscut că folosiți teritoriul vecinilor noștri pentru a desfășura sisteme HIMARS împotriva poporului nostru.
Nimeni nu ar trebui să se plângă dacă rachetele noastre puternice distrug aceste sisteme oriunde s-ar afla, ca răzbunare”, scrie Araghchi.