Teheranul cere protecția UNESCO pentru siturile sale de patrimoniu, aflate în pericol din cauza atacurilor

Bogatul patrimoniu cultural al Iranului se află într-o poziție extrem de vulnerabilă pe fondul atacurilor americano-israeliene, relatează publicația iraniană Tehran Times.

Palatul Golestan din Teheran, Moscheea Jameh din Isfahan și palatul Chehel-Sotun din Isfahan, monument istoric ce datează din secolul al XVII-lea, au suferit daune semnficiative în urma atacurilor. Teheran a înaintat către directorul general al UNESCO, Khaled El-Enany, o cerere urgentă pentru o protecție mărită și accelerată a importantului tezaur cultural mondial prezent în regiune.

Scrisoarea este redactată de Ali Darabi, ministrul adjunct al Patrimoniului Cultural, al Turismului și al Atizanatului din Iran.

Documentul arată, citând articolele 9 și 10 din Convenția de la Haga pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat (1999), că siturile culturale ale Iranului și, prin extensie, ale lumii, se află într-o poziție deosebit de periculoasă.

Pe acest fond, Teheranul accentuează necesitatea de cadre juridice internaționale mai puternice pentru a proteja bunurile de neînlocuit în timpul conflictelor armate.

Cadrul juridic citat în scrisoarea ministrului Patrimoniului Cultural al Iranului, Ali Darabi, impune părților beligerante să se abțină de la atacarea obiectelor și siturilor culturale cu importanță istorică, artistică, arhitecturală sau științifică și să ia măsuri pentru a preveni daunele în timpul conflictelor.

De altfel, acest demers al Teheranului de a cere protecția UNESCO face parte dintr-un program mai mare care-și propune să înscrie toate proprietățile sale din Patrimoniul Mondial pe lista „Proprietăților Culturale cu Protecție Consolidată” – un proces urgent pentru care Iranul a furnizat Secretariatului UNESCO coordonatele geografice precise ale siturilor iraniene din Patrimoniul Mondial.

„Aceste situri istorice și culturale au o valoare mult dincolo de granițele naționale”, a subliniat Darabi. „Protejarea lor este o responsabilitate etică și internațională… Protejarea urgentă și extraordinară a acestui patrimoniu cultural este o necesitate inevitabilă”.

Scrisoarea a fost distribuită către mai multe organisme guvernamentale, iar, pentru o presiune sporită, ministrul iranian al Științei, Cercetării și Tehnologiei, Hossein Simaei-Sarraf, a redactat o comunicare separată către UNESCO, în care condamnă atacurile recente, considerându-le încălcări flagrante ale Dreptului Internațional Umanitar, relatează publicația citată.

El a subliniat clar mandatul UNESCO și rolul crucial al organizației în intervenția pentru a preveni distrugeri suplimentare.

Iranul, considerat „leagănul civilizației”, are o moștenire culturală milenară, ce, de-a lungul zbuciumatei sale istorii, a suferit daune uneori ireparabile.

Unul dintre cele mai emoționante exemple este deteriorarea deliberată a moscheii istorice Jameh din Isfahan, din timpul războiului Iran-Irak din anii 1980, atunci când forțele irakiene au vizat în mod deliberat moscheea, rezultând în pagube ireparabile și de durată.

Evenimentul este considerat un precedent ce impune încă și mai mult un cadru juridic internațional mai ferm.

La recentele atacuri, Palatul Golestan a fost grav deteriorat.

Expertul iranian în patrimoniu cultural, Eskandar Mokhtari-Taleqani, a spus: „Cantitatea de moloz este îngrijorătoare, iar porțiuni semnificative din exteriorul Palatului Golestan au fost deteriorate. Mai exact, ornamentația tavanului din Sala Oglinzilor a suferit daune grave și este crucială pentru o restaurare culturală semnificativă”.

SUA: Capacitatea Iranului de a lansa rachete balistice a scăzut cu 83%. Cele mai intense bombardamente în Iran vor fi astăzi

Șeful Statului Major Întrunit al SUA: Capacitatea Iranului de a lansa rachete balistice a scăzut cu 83%.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că loviturile cele mai intense asupra Iranului vor fi lansate astăzi, în cadrul unei operațiuni comune a SUA și Israelului.

În noaptea de 10 martie, o bază militară din Al-Azraq, Iordania, unde sunt staționați soldați din Bundeswehr ( Armata Germaniei) și Forțele Aeriene ale Statelor Unite, a fost atacată cu rachete, potrivit Der Spiegel.

Conform publicației, rachetele au fost lansate din Iran. Nu se știe deocamdată dacă au existat lovituri directe sau dacă resturile rachetelor interceptate au căzut pe teritoriul taberei.

NATO amplasează Patriot în sudul Turciei

Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că NATO a amplasat o baterie Patriot în zona orașului Malatya din sudul țării, ca parte a extinderii sistemului de apărare din zonă. Turcia a fost vizată de 2 ori de rachete iraniene.

Yediot Aharonot, citând o sursă: nu știm când se va încheia războiul din cauza lipsei de claritate a obiectivelor și a temperamentului președintelui Trump. Sute de mii de soldați iau parte la război, dar o singură persoană decide când să se oprească.

Israel a atacat facilitățile nucleare ale Iranului

Canalul 12 Israel, citând o sursă: forțele aeriene au atacat în această noapte laboratoare nucleare din Teheran, pe care le-au vizat și în războiul anterior

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, în interviu pentru PBS

„Avem o experiență foarte amară în discuțiile cu americanii.

Ne-au promis că nu au nicio intenție să ne atace. Chiar și după ce au spus că am făcut progrese mari, au decis totuși să ne atace.

Au crezut că în două sau trei zile ar putea încerca o schimbare de regim și ar putea obține o victorie rapidă și curată, dar au eșuat.

Așadar, cred că Planul A a fost un eșec. Și acum încearcă și alte planuri, dar toate au eșuat. Nu cred că au în minte un scop final realist. Tocmai au început să ne atace orbește.

Ne-au atacat instalațiile nucleare, dar nu au putut distruge programul nostru nuclear. De asemenea, ne-au atacat instalațiile de rachete, dar nu au reușit să oprească lansarea rachetelor asupra lor.

Suntem bine pregătiți să continuăm să-i atacăm cu rachetele noastre atât timp cât este nevoie – și atât timp cât este necesar”.

Despre statele din Golf: Dacă au dreptul să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja instalațiile, cred că suntem chit. De fapt, avem și mai mult dreptul să luăm toate măsurile necesare pentru a ne apăra și a ne proteja poporul. Și exact asta facem. Să știți asta: acesta nu este războiul nostru. Nu este alegerea noastră. Acest război ne-a fost impus. Suntem sub agresiune și ne apărăm singuri. Nu ne pot acuza pentru lucrurile care se întâmplă de cealaltă parte. Ar trebui să-i acuze pe cei care au început acest război și ar trebui să fie trași la răspundere pentru orice daune din Iran și din regiune, pentru că totul a început cu Statele Unite și Israel.”