Explozii la un depozit de muniții în regiunea ocupată Luhansk, dar și în mai multe zone din Rusia

Deflagrațiile au avut loc în contextul unui presupus atac cu drone asupra unui obiectiv din orașul Dovjansk, regiunea Luhansk.

Orașul este situat la aproximativ 80 de kilometri sud-est de Luhansk și se află sub ocupație rusă din 2014.

În regiunea Volgograd din Rusia, o stație electrică a fost avariată de resturi provenite de la drone doborâte, a susținut guvernatorul Andrei Bocharov.

Explozii au fost semnalate și în orașul rus Lipetsk, unde a fost declanșată sirena de raid aerian, a informat publicația independentă Astra citată de The Kyiv Independent.

Orașul Kstovo din regiunea Nijni Novgorod a fost zguduit de explozii în timp ce deflagrații similare erau raportate în mai multe părți ale Rusiei, potrivit aceleiași surse, care citează locuitori din zonă.

Ulterior, presa a relatat că o rafinărie de petrol din Kstovo era în flăcări în urma atacurilor asupra mai multor regiuni rusești.

Ucraina lovește regulat ținte militare pe teritoriile ocupate și în interiorul Rusiei, în timp ce Moscova își continuă războiul împotriva Ucrainei.

Pe 30 octombrie, un incendiu a izbucnit la o termocentrală din regiunea ocupată Luhansk, provocând o pană de curent extinsă în regiune, a relatat Astra.

Între timp, Leonid Pasecinik, șeful numit de Rusia în regiunea Luhansk, a susținut că pana masivă de curent s-a produs în urma unui accident la rețeaua locală de electricitate.