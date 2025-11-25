Incendiu uriaș și explozii puternice în Londra. 150 de pompieri au fost trimiși în misiune

Aproximativ 150 de pompieri luptă cu un incendiu izbucnit marți într-un depozit din zona Southall din vestul Londrei. Locuitorii au anunțat că au auzit „explozii uriașe”, potrivit Le Figaro care citează BBC. Se pare că trei sferturi din structură este în flăcări.

Pompierii au indicat că un depozit și un spațiu comercial au fost afectate și că 25 de autospeciale de pompieri au fost trimise la fața locului.

„Din cauza cantității mari de fum produsă de incendiu, locuitorii din cartier trebuie să țină ușile și ferestrele închise în timp ce echipele intervin”, a transmis brigada de pompieri pe platforma X.

Cauza incendiului nu a fost încă stabilită, dar pompierii au clasificat situația drept „incident prelungit”, indicând faptul că misiunea este „complexă”. Până în prezent, nu au fost raportate victime.