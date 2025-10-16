Fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiță, și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei, după cum a anunțat, în premieră, Mediafax aici.

„Vă anunț că am hotărât să candidez la Primăria Capitalei. (…) Îmi doresc susținerea bucureștenilor. Ce m-a determinat? Bucureștiul este un oraș părăsit și asta m-a determinat să îmi anunț candidatura”, a spus Liviu Negoiță într-o conferință de presă.

Liviu Negoiță i-a criticat pe liderii politici, inclusiv pe interimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu. Liviu Negoiță consider că USR ar trebui să plece din coaliție:

„Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) cere ieșirea de la guvernare a USR. (…) Numai scandal am văzut la oamenii ăștia. (…) Este cel puțin necolegial să depui o plângere penală”, a spus el, referindu-se la plângerea penală depusă de un membru USR împotriva guvernului, pentru a obliga Executivul să organizeze alegerile.

Data alegerilor pentru Primăria Capitalei este încă incertă

După demisia lui Nicușor Dan, care a intrat în vigoare începând cu data de 26 mai, Guvernul a avut la dispoziție 90 de zile să organizeze un nou scrutin pentru Capitală.

Au trecut peste 50 de zile de când a expirat termenul legal pentru organizarea de alegeri în București, iar puterea nu dă semne că a ajuns la un acord privind o dată.

În lipsa unui acord în aceste săptămâni este greu de crezut că vom avea alegeri în 2025. Termenul pentru alegeri la Capitală ar putea fi astfel împins spre februarie 2026.